Türkiye Gazetesi

Koronavirüs nedeniyle konjonktivit, arpacık, göz kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hatta bazı kişilerde görme kaybı yaşanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr. Abdullah Özkaya, koronavirüs dönemi ve sonrasında gözlerde yaşanan problemlerden bahsediyor.

Koronavirüsün vücut üzerinde pek çok olumsuz etkisi vardır. Bu enfeksiyondan etkilenen bir organ da gözdür. Koronavirüs sırasında veya sonrasında sıkça konjonktivit vakaları görülebilir. Gözde kanlanma ve kızarıklık gibi belirtilerle kendisini gösterebilen bu problem bakteri, virüs ya da alerji kaynaklı olabilir. Göz, koronavirüsün bulaşabileceği bir organdır. Koronavirüs taşıyan ellerin göz yüzeyiyle doğrudan temasıyla da bulaşabilir. Covid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak da bazı hastalarda konjonktivit görülebilir. Yani koronavirüsün bir belirtisi de gözlerde oluşan konjonktivit olabilir.

GÖZDE ARPACIK ÇIKABİLİR

Koronavirüsün göze bir diğer etkisi de arpacık tablosudur. Virüs geçiren kişilerde arpacık ile karşılaşılabilir. Arpacık, koronavirüs sonrasında sıklıkla tekrar edebilir. Bunun dışında göz kuruluğu da koronavirüs tablosunun gözlerdeki olumsuz etkilerinden birisi sayılabilir. Kirpik dibi iltihabı da koronavirüs sonrasında karşılaşılabilecek göz sorunlarından biridir. Tüm bu sorunlar uygun tedaviyle düzelebilir.

Koronavirüse bağlı olarak konjonktivit, arpacık, göz kuruluğu gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle koronavirüs geçirenler, mutlaka tedavi sonrası göz doktoruna görünmeli.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Koronavirüs sonrasında ‘optik nevrit’ tablosu gelişebilir. Henüz nadir olarak görülse de tehlikeli bir hastalıktır. Bu durum optik sinirin etkilenmesine, buna bağlı olarak da görme alanında kayıplara ve daralmalara neden olabilir. Pek çok hastalık bu soruna yol açabilir. Kızamık, kabakulak, grip gibi viral enfeksiyonlar sonrasında da görülebilir. Görmede bulanıklık, göz hareket ederken yaşanan ağrı, renkleri mat görme, göz hareketleriyle birlikte meydana gelen ışık çakmaları, aydınlık bir ortamda sanki karanlıktaymış gibi görme gibi belirtileri olan hastalıkta göz dibi ilerlediğinde görme sinirinde de ödeme bağlı genişleme izlenebilir.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER GÖZ KONTROLÜNDEN GEÇMELİ

Optik nevrit, görme sinirinde iltihaplanma anlamına gelmektedir. Görme siniri olarak adlandırılan optik sinir retinadaki görüntüyü beyne taşır. Sinirde yerleşen enfeksiyon nedeniyle görmede sorun yaşanır. Bu problem zaman kaybetmeden tedavi edilmelidir. Koronavirüs sonrasında da benzer vakalar görülmektedir. Erken teşhis ve tedavi ile birlikte kaybedilen görme yeniden kazanılabilir. Ancak bazı hastalarda geç kalınmışsa görme kaybı yaşanabilir. Koronavirüs bitiminde mutlaka göz kontrolünden de geçilmelidir.

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