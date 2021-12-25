Türkiye Gazetesi

Günlük koronavirüs verilerinin paylaşıldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodaki verilerden elde edilen bilgilere göre; vaka sayısının yeniden kritik seviyelere yükseldiği görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, " Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.

145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklanan 24 saatlik verilere göre 20 bin 470 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 357 bin 536 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 109 olarak kaydedildi.



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,79 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,49 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 349 bin 256’a yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILANMA DURUMU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKEN AYNI

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.

Bakan Koca hatırlatma aşısının önemini vurgulayıp açıkladı: Omicron ülkemizde yayıldı Sağlık Bakanı Koca, Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladığını duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada hatırlatma dozunun önemine de bir kez daha değindi.

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