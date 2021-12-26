Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yapılan araştırmalar, Covid’e yakalananlar arasında aşısız olanların yoğun bakımlık olma ihtimalinin çift doz aşılılara göre yaklaşık 60 kat fazla olduğunu gösteriyor. Bu durum özellikle yaşlılarda daha belirgin. Milli Yoğun Bakım Denetim ve Araştırma Merkezi (ICNARC) rakamları, mayıs ve kasım ayları arasında ülkede 60’lı yaşlarda her hafta Covid’den yoğun bakıma kaldırılanların 100.000’de 0,6 nispetinde olduğunu gösteriyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN DOLMAMASI İÇİN AŞI ŞART

Bu oran aşısızlarda 100.000’de 37,3 (60 kat fazla). 50’li ve 70’li yaşlarda ise aşısızlarda Covid’den yoğun bakıma kaldırılma ihtimali aşısızlara göre 30 kat fazla. Daha genç gruplarda oran düşüyor ama yine de kayda değer miktarda: 30’lu yaşlarda 10 kat, 40’lı yaşlarda 15 kat. Artan vakalar sebebiyle son zamanlarda ülkede Covid’den hastanelik olanların sayısında büyük artış görülüyor. Yetkililer, yoğun bakım ünitelerinin dolup taşmaması için insanları aşı olmaya çağırıyor.

Avustralya'da Covid-19 vaka sayısı 300 bini aştı Delta ve Omicron varyantlarının etkisi altında olan Avustralya'da toplam Covid-19 vaka sayısı 300 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2190'a yükseldi.