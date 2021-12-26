Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın mücadele ettiği koronavirüs farklı varyantlarda hayatımızda etkisini sürdürüyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre Omicron’un; öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlarının yanı sıra bir başka belirtisinin de şiddetli gece terlemeleri olduğunu ortaya koydu.

Yapılan çalışmaya göre; omicron varyantının soğuk algınlığı belirtilerine sahip olduğunu ve parainfluenza virüsüne benzediğini ortaya koydu.



İran'da Omicron alarmı: Sınırları kapatıyor! Koronavirüsün yayıldığı ilk zamanlarda en çok can kaybı veren ülkelerden biri olan İran, Omicron'a karşı tedbirlerini sıklaştırıyor. İran bugün itibariyle 15 gün süreyle kara sınırını kapatma kararı aldı.

IncellDx adlı bilim şirketinin yaptığı çalışma kapsamında , semptom bildirim uygulaması ZOE kullanılarak, Londra'daki teyit edilmiş Omicron vakaları analiz edildi. Koku ve tat kaybının daha az olduğu bildirildi.



OMICRON'DA KOKU TAT KAYBI DAHA AZ GÖRÜLÜYOR

Bilimsel danışmanlardan oluşan bir komite de geçen Perşembe günü bu analizi destekledi ve koku veya tat kaybının daha az bildirildiğini söyledi.

Araştırmaya öncülük eden Dr Bruce Patterson, omicron’da önceki varyantlarda koku-tat kaybının daha az görüldüğünü, omicrondan etkilenen hastalarda belirgin semptomun yorgunluk olduğunu söyledi.



Omicron’un üreme hızı yüzde 34 daha fazla Omicron varyantının üreme hızının, Delta varyantına göre yüzde 34 daha fazla olduğu tespit edildi.