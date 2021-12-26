Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 26 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 20 bin 138 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 oldu. Bir günde toplam 351 bin 965 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 214 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz” dedi.

Koronavirüste son durum: Kritik seviyeye yükseldi Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 470 koronavirüs vakası tespit edildi. 145 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

24 Aralık koronavirüs tablosu geldi, vaka 18 bin 910 Sağlık Bakanlığı 24 Aralık koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre; son 24 saatte 18 bin 910 yeni vaka tespit edilirken, 133 kişi hayatını kaybetti. Dünkü verilere göre vaka sayısı yükselirken vefat sayısında düşüş olması dikkat çekti.