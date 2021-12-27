Türkiye Gazetesi

Nezleye iyi gelen doğal yollarla evde çözüm üretmek mümkün. İç Hastalıkları Uz. Dr. Aslan Çelebi; nezle durumunda yapılması gerekenleri paylaştı, evde nezleye iyi gelen doğal tedavileri sıraladı.

KORONAVİRÜS NEZLEYLE SIK KARIŞTIRILIYOR

Pandemi sürecinin son dönemlerinde koronavirüs belirtileriyle karıştırılmakta olan soğuk algınlığı sorunu, çok daha hafif atlatılabilir. Ek olarak nezle sıklıkla griple de karıştırılabilir. Nezle ile grip arasındaki en büyük fark gripte burun akıntısı ve hapşırma olmamasıdır. Ayrıca gripte yüksek ateş, olağan bir bulgu ilken nezlede nadir olur. Baş ağrısı, eklem ve kas ağrıları gripte olabilir, nezlede pek beklenmez. Nezle gribe göre daha hafif atlatılan bir hastalıktır.

BU ÖNERİLER DİKKATE ALINMALI

-Soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için bazı metotlar bulunmaktadır. Öncelikle evde bolca dinlenmek, bol su içmek ve C vitamini içeren meyve- sebzeleri bolca tüketmek ilk kuraldır.

-Boğazı ısıtacak sıcacık bitki çaylarının tüketimi, soğuk algınlığı tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır.

-Aile bireylerine bulaşmasını önlemek için biraz daha izole kalmak, ortak tuvalet ve lavabolarda hijyen kurallarına uymak, mümkünse havluları ayırmak ya da tek kullanımlık peçeteler kullanmak, kalınan odayı sık sık havalandırmak, mümkünse nemlendirmek diğer önemli konular arasındadır.

-Bunların yanı sıra soğuk algınlığı varlığında tüketilebilecek bazı besin grupları bulunmaktadır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve daha birçok taze meyve; limon, kırmızı ve yeşilbiber, domates, roka, maydanoz, marul gibi yeşillikler; taze kuşburnu, brokoli, lahana ve ıspanak gibi sebzeler mümkün olduğunca çiğ tüketilebilir ya da hafif haşlanarak tüketilebilir.

-Terlemek geçici bir rahatlama sağlasa da, terlemenin nezleye iyi geldiği söylenemez. Nezlenin hızlı bir şekilde geçmesi için bağışıklık sistemini güçlü tutmak amacıyla dinlenmek, bol bol vitamin alarak bağışıklık sisteminin antikor üretip hastalığı yenmesini beklemek önemlidir.

Nezle çok daha hafif atlatılabilir. Doğal yollarla bu probleme evde çözüm üretmek mümkün.

NEZLEYE İYİ GELEN DOĞAL TEDAVİLER

Nane limon: 2 çorba kaşığı kuru nane ile 1,5 bardak su bir cezveye konulur. İçerisine kabuğuyla beraber küçük parçalara ayrılmış yarım limon eklenerek kaynatılır. Kaynayınca süzülerek bardağa boşaltılır sıcak olarak tüketilebilir.

Zencefilli bal: Bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı kadar toz zencefil karıştırılarak bekletmeden tüketilebilir.

Tarçınlı ballı ılık süt: 1 bardak ılık süte 1 tatlı kaşığı ya da 1 yemek kaşığı bal eklenir ve iyice karıştırılır, üzerine toz tarçın serpilerek tüketilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise sütün ılık olması gerekmektedir. Kaynar süt ile bal karışımı sağlık açısından istenmeyen durumlara yol açabilir.

Limonlu ıhlamur: Demlik içine ıhlamur yaprakları, üzerine limon dilimleri eklenir. Sonra üzerine sıcak su dökülür ve 5 dakika demlendikten sonra sıcak olarak tüketilebilir.

Tavuk ve paça çorbası: Sıcak olarak pişirilen bir tavuk suyu çorbası veya paça çorbası boğaza iyi gelerek soğuk algınlığı semptomlarından hızlıca kurtulmaya yardımcı olur.

Bitki çayları: Ihlamur, ekinezya, zencefil, adaçayı, zerdeçal, limon ve limon çayı, nane çayı, yeşil çay gibi bitki çayları da soğuk algınlığı dönemlerinde rahatsızlık veren semptomların azalmasına yardımcı olacaktır.

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