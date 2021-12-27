Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, endişe verici başka bir varyant daha tespit edildi. ‘Delmicron’ adı verilen bu yeni tür, koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni bir varyantı değil. Delmicron; Delta ve Omicron varyantlarının birleşiminden oluşuyor. Özellikle batıda hızla yayıldığı ise bilinenler arasında.

Delta varyantı, tüm dünyaya yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan ikinci koronavirüs dalgasından sorumluydu. Virüsün insan hücrelerine tutunmasını ve nüfus etmesini sağlayan diken proteinine etki eden Delta varyantındaki mutasyonlar bulaşıcılığı arttırdı. Öyle ki ölüm oranlarında da artışa sebep oldu. Delta varyantı ile hastalanan kişilerin ilk yakınmaları öksürük ve koku kaybından ziyade burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı şeklindeydi.

İlk kez Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantının ise Delta’ya göre daha hafif semptomlara neden olduğu bilim adamları tarafından yapılan araştırmalarla kanıtlandı. Bilim adamları, Omicron’un bulaşıcı olmasına rağmen hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu söyledi. Omicron varyantında bir iki günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerin olduğu, enfekte olan çoğu kişinin ise evde tedavi gördüğü bildirildi.

Delmicron, iki varyantın birleşimiyle oluşuyor. Daha bulaşıcı ve belirtileri ağır olabilir.

ÇİFTE VARYANT: DELMICRON

Hindistan’dan Dr. Shashank Joshi, Times of India'ya yaptığı açıklamada, “Delmicron, Delta ve Omicron’un başak proteinlerinin bir bileşimine sahip çifte bir varyant” dedi. Joshi, Delmicron’un yeni bir varyant olmadığını, bu iki varyantın kombinasyonu olduğunu vurguladı. Yani Delmicron, koronavirüsün yeni bir çeşidi değil, mevcut iki suşun birleşimi.

Öte yandan Delmicron’un Delta ve Omicron varyantlarının birleşmesiyle oluştuğundan daha bulaşıcı ve ağır semptomlara yol açabileceği düşünülüyor. Ancak bu yeni çifte varyantın özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Semptom olarak ise ana varyantlarla benzer etkiyi gösterme eğiliminde.

DELMICRON BELİRTİLERİNE DİKKAT

Delmicron varyantında, Delta ve Omicron’un ortak semptomlarının görülebileceği düşünülüyor. Boğaz ağrısı, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı, tat ve koku alamama, ateş gibi belirtiler Delmicron varyantının belirtileri olabilir.

Bakan Koca tabloyu açıkladı, Omicron'a karşı uyardı Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e, yeni vaka sayısının ise 20 bin 138'e ulaştığını açıkladı.

Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Şiddetli gece terlemeleri Omicron varyantı birçok ülkede görülmeye başladı. Türkiye’de de tespit edilen omicron varyantına ilişkin yeni yapılan çalışmalarda bilinen semptomlarının arasında bir yenisi eklendi.