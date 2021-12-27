Türkiye Gazetesi

Kuru öksürükte balgam bulunmaz fakat boğazda ciddi bir tahriş söz konusudur. Kuru öksürüğü geçirebilmek için evde uygulanabilecek birçok yöntem mevcuttur.

KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Grip, soğuk algınlığı gibi üst yolunum yolu hastalıkları kuru öksürüğe neden olur. Bunun dışında aşağıdaki problemler de kuru öksürüğün sebepleri arasında yer alır:

Astım: Kuru öksürük, astım kaynaklı olabilir. Astımdan dolayı kişide göğüste sıkışma ve hırıltı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Özellikle geceleri artar.

Reflü: Kuru öksürük, reflüden dolayı görülebilir. Yatakta sırt üstü uzanmak mide asitlerinin yemek borusuna geçişine neden olur, bu durum da kuru öksürük yapar. Reflüden kaynaklı kuru öksürüğün önüne geçmek için uzanırken veya uyurken yüksek bir yastık kullanmak çözüm olabilir. Vücudunuzun üst kısmını dik tuttuğunuzda öksürük şikayetiniz de azalacaktır.

Sinüzit: Sinüslerin iltihaplanmasından dolayı kuru öksürük şikayeti yaşanabilir. Bu durum geniz akıntısına bağlı da olabilir.

Nem azlığı: Kışın kullanılan elektrikli ısıtıcı ve kalorifer gibi ısıtma yöntemleri ortamdaki havayı kurutur. Nemi azalan hava boğazı kurutur, böylece öksürük şikayetleri sık yaşanır. Bu duruma çözüm için peteğin üzerine bir kap dolusu su koyabilir, odadaki nem miktarını arttırabilirsiniz.

Akciğer hastalıkları: Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak öksürüğe neden olur. Kuru öksürük ise bazı akciğer hastalıklarının belirtisi olabilir. Öksürükle seyreden aşırı terleme, kan, balgam gibi belirtiler varsa bir doktora görünmekte fayda var.

Zerdeçal öksürüğü kesen bitkilerin başında gelir. Bu baharatı balla ya da sütle karıştırıp tüketebilirsiniz.

KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Öksürükle beraber balgam yoksa, yalnızca gıcıklanma hissi ile öksürük oluşuyorsa buna kuru öksürük denebilir. Sebebi birçok hastalıktan kaynaklı olabilir. Nezle, grip, reflü gibi hastalıklarda kuru öksürük sıklıkla görülür. Kuru öksürük eğer geçmezse boğazda tahriş edebilir, bu da günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Kuru öksürüğün geçmesi için boğazı yumuşatmak gerekir. Bunun için de ekinezya, papatya, ada çayı gibi çaylar içilebilir. Bunun yanı sıra ılık sütün içine bal karıştırarak içmek kuru öksürüğe iyi gelebilir. Bulunduğunuz ortamın havasız olması öksürüğü tetikler, bu nedenle odanızı ya da iş yerinizi sık sık havalandırmakta fayda vardır.

KURU ÖKSÜRÜĞÜ ANINDA NE KESER?

Kuru öksürüğü hızlıca geçiren bazı doğal yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler şöyle sıralanabilir:

- Zerdeçal öksürüğü kesen bitkilerin başında gelir. Özellikle bal gibi doğal bir besinle birleşince harika etki gösterir. 1 tatlı kaşığı balın içine yarım çay kaşığı toz zencefil eklenerek yapılan macunu tek seferde yutmak öksürüğü bıçak gibi kesecektir.

- Siyah turp-bal kürü de öksürüğü anında geçirir. Bunun için yarım siyah turpun içini oyun. Bir bardağa oturttuğunuz turpun içine 1-2 kaşık bal ekleyin ve üzerini kapatın. Bekledikçe turpun öz suyuyla beraber bal, bardağa akmaya başlayacak. Bardakta biriken bu karışımı aç karınla öksürüğünüz geçene kadar her gün tüketin.

Öksürük testinden korona testi Fırat Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Zülfü Genç ile ekibi, öksürük sesi analiziyle korona testi yapabilen bir yazılım geliştirdi.

Polen alerjisi öksürük yapar | TÜRKİYE KLİNİK SORU: Polen alerjisi sebebiyle çok şiddetli öksürüğüm var. Sanki balgam çıkaramıyorum. Öksürük şurubu ve balgam sökücü kullandım pek faydalı olmadı. (Mustafa Yılmaz)