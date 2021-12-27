Türkiye Gazetesi

Koronavirüste 24 saatlik güncel verilerin paylaşıldığı Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda; vaka sayısında bir günde 5 bini aşkın artış yaşandığı gözlemlenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da konuya ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

157 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

27 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 362 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,89 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,55 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 332 bin 845’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA: HATIRLATMA DOZU AŞINIZI YAPTIRMALISINIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.

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