Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde Omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır. İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını bildirmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta, 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır” denildi.

“Omicron varyantının görüldüğü iller: İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta”

Açıklamada, “Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344’tür. Bunların 3 bin 73’ü Delta, 42’si Omicron varyantıdır. Omicron varyantının görüldüğü iller; İstanbul (30), İzmir (6), Şırnak (1), Diyarbakır (1), Kütahya (2), Isparta'dır (2)” denildi.

“Gerçek ve güncel veriler GISAID sisteminde”

Varyantlar konusundaki gerçek ve güncel verilere GISAID'in https://www.gisaid.org/ adresinden ulaşılabileceğini açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili detaylı bilgilere de https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/mikrobiyoloji-haberler/kamuoyu-bilgilendirmesi.html internet adresinden ulaşılabileceğini paylaştı.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında korkutan artış Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 535 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca:"11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."