Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Çocuğun inci gibi dişlerinin olması her annenin isteği. Çocuğun sağlıklı dişlere sahip olması için beslenme ve hijyen kurallarına harfiyen uyan annelerin, bazı küçük hatalarla çocukların diş sağlığını tehlikeye attığını söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Diş Eti Hastalıkları Uzmanı Dr. Melek Altan Köran, annelerin çocuklarının yemek kaşıklarını ağzına sokmamasını istedi.

Bu davranışla, annelerdeki çürük yapıcı bakterilerin, özellikle çocuğun dişlenme döneminde, çocuğa geçebileceğine dikkat çeken Dr. Köran “Ağzınızda çürük ya da bir enfeksiyon varsa özellikle çocuğa verilecek kaşığa üflemek ya da kaşıktaki yemeğin sıcaklığına, tadına bakmak gibi doğrudan bulaşmaya yol açabilecek davranışlardan kaçınmak gerekir” dedi.

Çürük diş, virüse yakalanmayı kolaylaştırır Salgın sürecinde acil olmayan birçok sağlık ihtiyacı gibi diş tedavileri de ertelendi.

'Çürük dişler kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ve ülsere yol açabilir' Dr. Özge Gürbüz ''Diş çürükleri bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir'' dedi.