Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Erişkinlerde sıkça kullanılan Aspirin’in özellikle de adının önüne bebek kelimesi gelince sanki çocukluk döneminde kullanılan bir ilaç olarak yanlış bir algı oluşabildiğine değinen Dr. Demir “Bebek aspirininin bebeklik çağı ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece dozajı düşük olduğu için böyle adlandırılıyor" dedi.

Demir, şu ifadeleri kullandı: "Aspirin’in çocukluk çağında yüksek ateşte, gribal enfeksiyonlar ve suçiçeği gibi durumlarda kullanılması Reye sendromu denen, ani gelişen karaciğer yetmezliği, beyin zedelenmesi, bilinç bozulması, koma, acil karaciğer nakli ihtiyacına ve maalesef büyük oranda da ölümle sonuçlanabilen bir duruma sebep olabilir. Çocukluk döneminde doktor tarafından romatizmal hastalık, kalp hastalığı, pıhtılaşma bozukluğu gibi sebeplerle Aspirin kullanılabilir. Bunun dışında kesinlikle aspirin bilinçsiz şekilde kullanılmamalıdır."

Aspirin kanser tedavisinde kullanılabilir mi? Daha önce yapılmış 18 farklı kanseri kapsayan 118 çalışmasında diğer sağlık sebepleriyle aspirin alan hastaların hayatta kalma ihtimalinin yüzde 20 daha fazla olduğunun ortaya çıkması, bilim insanlarını aspirinin kanser tedavisinde kullanılması ile ilgili daha ileri çalışmalar yapmaya yöneltti.

Hekime başvurmadan Aspirin kullanmayın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni koronavirüs salgınının tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanılmaması gerektiğini belirtti.