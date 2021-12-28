Türkiye Gazetesi

Yerli aşı TURKOVAC’ta heyecanla beklenen gelişme yaşandı ve geçtiğimiz günlerde aşının acil kullanım onayı alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında "Gelecek hafta sonundan itibaren, 10 gün içinde, yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere aşıların kullanıma geçeceğiz" demişti ancak TURKOVAC’ın henüz hangi hastanelerde yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BU HAFTA KULLANIMA GİRMESİ BEKLENİYOR

TRT’nin haberine göre, örneklem yöntemiyle kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımının bu hafta yapılması ve yine aşıların bu hafta kullanılmaya başlanması bekleniyor.

YERLİ AŞI RANDEVULARI AÇILIYOR

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. TURKOVAC aşıları için randevu ekranı açılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Kasım 2021'de yerli aşı Turkovac için "Acil Kullanım Onayı" başvurusunun yapıldığını açıkladı, 22 Aralık'ta ise aşıya "Acil Kullanım Onayı" verildi.

TURKOVAC YÜZDE 100 KORUYUCU

Aşıyı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ilk sonuçlara göre yerli aşının tam koruma sağladığını söyledi. Özdarendeli "Delta ve Alfa'da antikor titrelerinde düşüş olsa da deney hayvanlarında yaptığımız çalışmalarda TURKOVAC'ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz" dedi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN İLGİ VE DESTEK BEKLİYORUZ”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC’ın aşı yaptırmayanların kaygılarını azaltacak nitelikte olduğunun altını çizerek, "Vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına destek olması lazım. Özellikle bundan önce aşı olmamış kişiler eğer aşı olacaklarsa TURKOVAC'ı seçerlerse ülkemize ve bize çok büyük destek sağlamış olurlar. Hatırlatma dozlarında da TURKOVAC seçildiğinde yine yardımcı olmuş olurlar. Ön verilerimiz aşının etkinliğini ve güvenliğini gösteriyor ama bizim bunu daha da geliştirmemiz, daha fazla kuvvetli hale getirmemiz lazım. O nedenle vatandaşlarımızdan daha fazla ilgi ve destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

TURKOVAC’ta hatırlatma dozu antikoru beş kat artırıyor Omicron varyantının hızla yayılmasıyla zamanında yapılan hatırlatma dozunun önemi arttı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yapıldığında antikor seviyesinin 4-5 kat artacağına dikkat çekti.

Prof: Dr. Özdarendeli: TURKOVAC tüm dünyaya şifa olacak Covid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC’ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, aşının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretileceğini ve yalnızca ülkemize değil tüm dünyaya şifa olacağını söyledi.