Sigaranın onlarca zararını araştırmalar apaçık gösteriyor. Dünya genelinde sigara içme oranlarının giderek arttığı gözlemlenirken, sigara içme yaşı ise düşüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu’nun son yaptığı araştırma ebeveynleri sigara için çocukların sigaraya başlama oranının daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.
Araştırma gençlerin sigaraya başlamasıyla ebeveynlerinin sigara kullanımı arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya koydu. Araştırmaya göre, sigara kullanan ebeveynlerin çocukları yüzde 4,9 oranında sigaraya başlarken, sigara içmeyen ailelerin çocukları ise yüzde 1,2 oranında sigara kullanıyor.
Sağlık görevlileri, sigaranın bırakılması konusunda kampanyalar düzenleyip bu sayede sigara kullanımının ortadan kalkması için çağrıda bulunuyor.
Gençler elektronik sigara kıskacında Prof. Dr. Elif Dağlı: Tütün endüstrisi yıpranan itibarını tamir etmek, tütün kullanımını yeniden normalleştirmek için elektronik sigara, ısıtılmış tütün gibi yeni ürünler geliştiriyor.
ABD'de e-sigara satan firmaya 51 milyon dolarlık ceza ABD'de internetten elektronik sigara satan Eonsmoke firmasına ürün alanlardan kimlik doğrulamaması istememesi nedeniyle 51 milyon dolarlık ceza ile cezalandırıldı.
İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu: Diğer çocuklara oranla 4 kat fazla
İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu (NHS), ebeveynleri sigara içeren çocukların, diğer çocuklara kıyasla sigaraya içme oranının 4 kat daha fazla olduğunu açıkladı.
Sigaranın onlarca zararını araştırmalar apaçık gösteriyor. Dünya genelinde sigara içme oranlarının giderek arttığı gözlemlenirken, sigara içme yaşı ise düşüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu’nun son yaptığı araştırma ebeveynleri sigara için çocukların sigaraya başlama oranının daha fazla olduğunu gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sigara,İngiltere,