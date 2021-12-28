Türkiye Gazetesi

İp atlamak kısa sürede fazla yağlardan kurtulmak için etkili egzersizlerden biri. Üstelik spor yapmaya yeni başlayanlar için de uygun.

İp atlayarak yakılan kalori miktarı kişinin kilosuna bağlı olarak değişse de ortalama olarak yakılan kalori miktarı şu şekildedir:

-10 kez ip atlamak 6-7 kalori yakar.

-50 kez ip atlamak 30 kalori yakar.

-100 kez ip atlamak 60 kalori yakar.

-500 kez ip atlamak 300 kalori yakar.

-1000 kez ip atlamak 550-600 kalori yakar.

1 DAKİKA İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Ortalama bir tempoda 1 dakika boyunca ip atlamak yaklaşık olarak 13-15 kalori harcamanızı sağlar.

5 DAKİKA İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Ortalama bir tempoda 5 dakika boyunca ip atlamak yaklaşık olarak 13-15 kalori yakmanıza yardımcı olur.

10 DAKİKA İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Ortalama bir tempoda 10 dakika boyunca ip atlamak yaklaşık olarak 130-140 kalori yakmanızı sağlar.



15 DAKİKA İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Ortalama bir tempoda 15 dakika boyunca ip atlamak yaklaşık olarak 200-210 kalori harcamanızı sağlar.



30 DAKİKA İP ATLAMAK KAÇ KALORİ YAKAR?

Ortalama bir tempoda 30 dakika boyunca ip atlamak yaklaşık olarak 400-420 kalori harcamanıza destek olur.

Düzenli olarak her gün 10-15 dakika ip atlamak, bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı vücut direncini yükseltir.

İP ATLAMAK BACAKLARI İNCELTİR Mİ?

İp atlamak bacak kaslarını etkili bir şekilde çalıştırır. Aynı zamanda ip atlayarak dengede kalmak ve ipi çevirmeye çalışmak boyun ve omuz kaslarının çalışmasında önemli rol oynar. Öte yandan ip atlamanın bacak kaslarını kalınlaştırdığı ya da incelttiği yönünde direkt bir kanıya varmak doğru değildir. Bunun yerine ip atlamak bacak kaslarını çalıştırıp sarkmaları önler yönünde bir görüş bildirmek daha doğru olacaktır.

İP ATLAMANIN FAYDALARI NELER?

İp atlamak, vücudun neredeyse tüm kaslarını çalıştırır. Aktivite sırasında nefes almak, vücuda giren oksijenin dengeli bir şekilde vücuda dağılmasını sağlar. Akciğerleri güçlendirir. Aynı zamanda stresi yok ederek mutluluk hormonunun artmasında etkili olur. İp atlamak, vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Selülitleri azaltır. Kemik erimesi (osteoporoz) hastalığından korur.

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