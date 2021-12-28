Türkiye Gazetesi

Kilo verme süreci sabır ve emek gerektirir. Ancak bu süreçte insanlar bazı yiyeceklerden mahrum kalacağını düşünür. Oysaki diyet listesi sevilen yiyecekleri komple hayatımızdan çıkaracağımız anlamına gelmez. Diyet yaparken lahmacun dahil sevdiğiniz tüm yiyecekleri ölçüsünü kaçırmadan gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

LAHMACUN KAÇ KALORİDİR?

Bir lahmacun ortalama 250 kalori civarındadır. Diyet yapanların günlük ortalama 2000 kalori alabileceğini düşünürsek diyette lahmacun yenebilir. Ancak lahmacun sindirimi zor bir besin olduğunun yanında bol yeşillik ve ayranla tüketilmelidir.

DİYETTE LAHMACUN NASIL YENMELİ?

Diyette lahmacun yerken akşam saatlerine bırakmamaya, gündüz tüketmeye özen göstermelisiniz. Bu sayede gün içinde aldığınız kaloriyi yakmaya fırsatınız olacaktır. Lahmacunun yanında tüketeceğiniz roka, maydanoz, kıvırcık gibi besinler tüketmek kalori sindirimi kolaylaştıracak, kalori yakımını hızlandıracaktır.

Diyette lahmacunun yanına asitli içecekler yerine ayran tercih edebilirsiniz. Protein deposu ayran, tokluk sürenizi uzatacaktır. İki haftada bir gündüz öğününde, yanında bol yeşillik ve ayranla bir adet lahmacunu gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yedikten sonra midenizde şişkinlik hissederseniz, bu durumu geçirmek için maden suyuna birkaç damla limon ilave edip içebilirsiniz.

Yani kısacası diyet yapanlar lahmacun yiyebilir, buna engel hiçbir durum yoktur. Diyette lahmacun yemek için tek şart, ideal miktarda tüketmek ve ölçüye dikkat etmektir. Lahmacun yediğiniz gün diğer öğünlerinizde kısıtlama yaparak gün içinde aldığınız kaloriyi dengeleyebilirsiniz.

Bir büyük lahmacun 327 kalori iken 50 gramlık fındık lahmacun 80 kaloridir.

DİYET LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler



Hamuru için:

1 bardak ılık su

3 su bardağı tam buğday unu

1 silme çay kaşığı tuz



İç harcı için:

1 adet domates

250 gram kıyma

1adet kuru soğan

Bir tutam maydanoz

1-2 çay kaşığı zeytinyağı

Damak zevkinize göre baharat

Yapılışı

Ilık suyu geniş bir kaba koyun. İçine tuz ekleyin. Azar azar un ilave ederek yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde ettikten sonra dinlenmeye alın. Dinlenen hamuru 8 eşit parçaya bölün, bezeleri de 5 dakika üzeri kapalı şekilde dinlenmeye bırakın.

Diğer yanda iç harcı hazırlamak için zeytinyağında soğan ve kıymayı kavurun, küçük küçük doğradığınız domatesi ekleyin. İnce kıyılmış maydanoz ve baharatları ilave edin.

Hamurları mümkün olduğunca ince açın. Üzerlerine hazırladığınız harçtan yayın. Ardından teker teker yağlı kağıt üzerine alıp önceden ısıtılan fırında 180 derecede 7-8 dakika pişirin.

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