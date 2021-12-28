BAŞA DÖN
Arama
Kapat
Ana Sayfa
Abonelik
Bizim Sayfa
Turkiye Newspaper
ARAMA
VİDEO
FOTO
Türkiye Gazetesi
YAZARLAR
SON DAKİKA
GÜNDEM
POLİTİKA
EKONOMİ
DÜNYA
SPOR
OTOMOBİL
SAĞLIK
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
Kültür-Sanat
Eğitim
Emlak
15 Temmuz Destanı
E-Gazete
Arşiv
Gazete Oku
SAĞLIK
-
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre yukarı döndü
YAŞAM
-
Liseli Nefise Buruk'u yaya geçidinde kamyonet ezdi
GÜNDEM
-
Akşener’e esnaf ziyaretinde maaş şoku: Aldığı cevap yüzünü astı
YAŞAM
-
Şanlıurfa'da bir araç okuldan çıkan 11 kızı ezdi!
MAGAZİN
-
Fenomen diziye bomba transfer: Nilsu Berfin Aktaş Kalp Yarası'nda
DÜNYA
-
ABD'nin Colorado eyaletinde çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
POLİTİKA
-
Bakan Soylu: Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz
GÜNDEM
-
Türkiye'nin Varşova Büyükelçilik binasına saldırı
GÜNDEM
-
Gaziantep'teki pitbull saldırısında 2 kişi daha tutuklandı
YAŞAM
-
Kırklareli’nde dere taştı, vatandaşlar iş makinaları ile kurtarıldı
YAŞAM
-
Bir pitbull dehşeti haberi de İzmir'den geldi
YAŞAM
-
BİM'den beklenen açıklama geldi, yüzde 8 ila 40 arası indirime girdi
DÜNYA
-
İtalyan sağlık yetkilileri karantina kurallarından endişeli
YAŞAM
-
Pitbulların yaraladığı Asiye'nin son durumunu doktoru açıkladı
SAĞLIK
-
Diyette lahmacun yenir mi, lahmacun kilo aldırır mı?
EĞİTİM
-
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
YAŞAM
-
Yük treninin çarptığı emekli uzman çavuş hayatını kaybetti
EĞİTİM
-
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
EĞİTİM
-
Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
EKONOMİ
-
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı sona erdi
Ana Sayfa
>
SAĞLIK
>
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre yukarı döndü
Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre yukarı döndü
28.12.2021 - 20:18 |
Son Güncelleme:
28.12.2021 - 20:19
Türkiye Gazetesi
A-
A+
Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Covid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI GELİYOR...
Etiketler :
korona,türkiye,vaka,
815010
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/815010.aspx
YORUMLAR
ARKADAŞINA ÖNER
VIDEO HABER
Akşener’e esnaf ziyaretinde maaş şoku: Aldığı cevap yüzünü astı
Tesadüfün böylesi: 6 ikiz Mehmetçik görevlerini birlikte yapıyor
Ünlü aktör Dwayne Johnson annesine araba hediye etti
Piyasalar
Fark %
USD
11.8652
% 2.07
EUR
13.4147
% 1.62
BIST 100
1850.48
% -2.46
ALTIN
691.147
% 2.51
GBP
15.9497
% 1.76
FOTO HABER
Lisesi önünde dehşet, 11 kız öğrenci hastanelik oldu
Akdamar Adası beyaza büründü
İHA objektiflerinden 2021 yılı
Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK
Danışma Hattı : 444 0 144
?
Kapat
KAPAT