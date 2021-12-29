Türkiye Gazetesi

Birçok ülkede tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantı vakaları küresel olarak artarken, İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucu dikkat çekti. Yapılan araştırma Omicron'un öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına bir yenisini daha ekledi. Uzmanlar, Omicron vakalarının belirtilerini açıklarken ilk semptomların hissedilmeden önce “işitileceğini” söyledi.

OMICRON VARYANTINA YAKALANDIKLARINI DÜŞÜNÜNLER DİKKAT!

Bilim adamları, Omicron'un ilk işaretinin sadece dikkatli bir dinlemeyle tespit edilebileceğini belirtti. Daily Star’da yer alan haberde, Omicron varyantına yakalandıklarını düşünen kişilerin bedenlerini sessizce dinlemeleri tavsiye edildi. Bilim adamları Omicron varyantının en net belirtisinin seste çatallanma ve boğukluk olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamada varyantın boğaza verdiği hasar sebebiyle sesin akışını bozduğu belirtildi.

Covid Çalışma Uygulaması ZOE’nin başındaki isim Profesör Tim Spector, “Omicron varyantının en belirgin ve ayırt edici semptomu seste çatallanma ve boğukluk olabilir. Bunun yanında burun akıntısı, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir” şeklinde konuştu.

Tüm dünyada endişelere sebep olan ve ülkemizde de görülen Omicron varyantı, hafif geçirilse de belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor.

SOĞUK ALGINLIĞI İLE KARIŞTIRILIYOR

Omicron varyantının şu an için tam olarak nerede ve hangi koşullarda ortaya çıktığını kimse bilmiyor ancak yapılan başka bir araştırma Omicron varyantında görülen belirtileri ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde Britanya’da yapılan araştırmaya göre, Omicron varyantının soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterebileceği açıklanmıştı. Diğer taraftan uzmanlar, belirtilerin soğuk algınlığına benzese de Omicron’a bağlantılı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini önemle vurgulamıştı.

Araştırmada, Londra’daki Omicron varyantına yakalananların semptomları gözlendi, buna göre en çok görülen 5 belirti şu şekilde sıralandı: Boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, hapşırma

Omicron griple aynı belirtileri veriyor Covid-19'un Omicron varyantı dünya çapında baskın hâle gelirken, belirtileri arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak mide bulantısı ve kusma dâhil olmak üzere daha önce bildirilmemiş bazı semptomlara sebep olduğu ortaya çıktı.

Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Şiddetli gece terlemeleri Omicron varyantı birçok ülkede görülmeye başladı. Türkiye’de de tespit edilen omicron varyantına ilişkin yeni yapılan çalışmalarda bilinen semptomlarının arasında bir yenisi eklendi.