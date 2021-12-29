Türkiye Gazetesi

Bitki çaylarının etkilerinden en iyi seviyede faydalanabilmek için bazı püf noktalarını atlamamak gerekir. İki şekilde demleme yöntemi vardır:

DEKOKSİYON (KAYNATMA)

Bitkilerin kök ve odunsu kısımları kaynatma yöntemi ile demlenmelidir. Bu yöntemle demleme yapmak için çaydanlık içerisine bitki konur ve üzerine yeterli miktarda su eklenir. Bazı özel koşullar haricinde kaynatma süresi ortalama 20 dakikadır. Bitki aromasının daha iyi ortaya çıkması için su kaynadıktan 5 dakika sonra ateşi kısmak daha doğru olacaktır.

İNFÜZYON (DEMLEME)



Bitkilerin çiçek, yaprak gibi kısımları infüzyon yöntemi için uygundur. Ihlamur, yeşil çay, ada çayı vb. bitki çayları demlenerek tüketilmelidir. Demlenecek bitki bir çaydanlık ya da fincan içerisine konur. Üzerine kaynatılmış içme suyu ilave edilerek kapatılır. Önerilen miktarda beklendikten sonra içilebilir. Bu süre bitki çayının çeşidine göre 5-15 dakika arasında değişkenlik gösterebilir.

Bitki çaylarının nasıl kaynatılacağı ve kaynama süresi hem vereceği etki hem de aroma açısından çok önemli.

BİTKİ ÇAYI DEMLEMENİN PÜF NOKTALARI

Çayı demlemeden önce bitkiyi yıkamamak gerekir. Çayı yıkamak, hem alacağınız aromanın hem de faydasının düşmesine sebep olur.

Çayı demlediğiniz su sert ve kireçli olmamalıdır. Musluk suyu ile çayı demlemek yerine içme suyu kullanmak daha uygundur.

Demlediğiniz çay için kullandığınız suyun mineral değeri ne kadar yüksekse çayınız da o kadar lezzetli olacaktır.

Demlediğiniz çayın tadının bozulmaması ve lezzetini kaybetmemesi için sıcak ortamlardan uzak tutun. Mümkün olduğunca hava almayan ve nemli olmayan ortamlarda muhafaza edin.

Demliği çayı demlemeden önce sıcak su ile ısıtın. Çünkü soğuk demliğe sıcak su koyduğunuzda, su ısı değerini kaybedecek, bu da çayın reaksiyon vermesini engelleyecek ve kaliteli bir demlemenin önüne geçecektir.

BİTKİ ÇAYI DEMLERKEN KULLANILAN SUYA DİKKAT!

Bitki çayları çeşme suyuyla değil, düşük klor oranına sahip içme suyu ile demlenirse daha iyi olur. Kaynatarak içindeki mikropları öldürdüğümüzü düşünsek de çeşme suyu kullanmak doğru değildir. Bitki çayı için kullanılan suyun pH seviyesi 7-8 olmalıdır. Su kireçsiz olmalı ve kireç seviyesi düşük sular tercih edilmelidir.

Bitki çayı tüketenler dikkat! Yanlış kullanımda zararları ortaya çıktı Bitki çaylarını tekrar ısıtmanın veya uzun süre kaynatmanın sonucunda farklı maddelerin ortaya çıkmasına sebep olabildiğine ve özellikle kekiğin safra kesesi ve gebe hastalar için ciddi risk taşıdığına dikkat çeken Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İmmünoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya İlhan, adı bitkisel olunca her şeyin kolay ve zararsız olarak algılanmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Bitki çayındaki tehlikeye dikkat! Bitki çaylarındaki tehlikeye dikkat çeken uzmanı eczacı Eda Sönmez Gürer, "Doğru şekilde kullanılmayan bitkiler, tiroit, nörolojik, otizm ve kısırlık gibi ciddi hastalıklara hatta ölümlere yol açabilir" dedi.