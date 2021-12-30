Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası bugünden itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurmuştu. E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevular başladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ı yaptırdı. Koca, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada, "Yerli aşımızı Covid-19'dan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adıyoruz. Vatandaşlarımızı hatırlatma dozlarını TURKOVAC ile olmalarını tavsiye ediyorum" ifadesine yer verdi.

TURKOVAC İÇİN RANDEVU ALINABİLİYOR

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısı için randevu alınabileceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevular açıldı. Vatandaşlar yerli aşı için bugünden itibaren randevu alarak aşıyı yaptırabilecek.

Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Koca, bugünden (30 Aralık) itibaren, Turkovac'ın tüm şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini söyledi.

TURKOVAC’ta hatırlatma dozu antikoru beş kat artırıyor Omicron varyantının hızla yayılmasıyla zamanında yapılan hatırlatma dozunun önemi arttı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, iki doz Sinovac aşısı sonrası hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yapıldığında antikor seviyesinin 4-5 kat artacağına dikkat çekti.