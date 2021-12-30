Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminde yaşanan tatlı krizleri kilo artışına sebep oluyor. Soğuk havadan dolayı oluşan tatlı krizleri şerbetli tatlı ve rafine şeker tüketimini arttırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, tatlı krizlerine karşı konulma noktasında tüyolar verdi. Tatlı krizlerini fırsata çevirmek için püf noktaları anlatan Güler, bu krizlerin fırsata çevirebileceğini söyledi.



Krizlerle birlikte bağışıklığın kuvvetlendirebileceğini aktaran Güler, “Bu durumlarda kuru meyve çok iyi tercihlerdir veya yaş hurma da olabilir. Meyve ile birlikte yine fruktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir” dedi.



EN İYİ TERCİH KURU MEYVE



Kış mevsimi dolayısıyla vücut ısısının sabit tutulması ve yükseltilebilmesi için vücudun direkt karbonhidrat eğilimine girdiğini dile getiren Güler, sözlerine şöyle devam etti:

“Tabii ki daha çok tatlı ve şekerli gıdalara eğilim artıyor. Öncelikle fazla karbonhidrat vücutta yağa dönüşüp depo olduğu için vücut ağırlığında artış yani şişmanlamayı ve obeziteyi beraberinde getiriyor. Aslında bu durumda krizi fırsata çevirebiliriz. Bu tatlı krizlerimizle birlikte bağışıklığımızı kuvvetlendirebilir ve aynı anda kabızlığın önüne geçebiliriz. Bu durumlarda kuru meyve çok iyi bir tercihtir. Hem fruktoz oranları yüksek, şekerli gıda ve tatlı ihtiyacımızı çok iyi karşılar. Hem de simbiyotik ve probiyotik içerir.”



TATLI KRİZİNİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRSİNİZ



Uzayan kış akşamlarında yaşanan tatlı krizlerinde rafine şeker, abur cubur ve şerbetli tatlı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

“Kuru hurma, kayısı incir ve erik yiyebiliriz veya yaş hurmada olabilir. Meyve ile birlikte yine fruktoz oranı yüksek olan bir dilim ananas, nar yenilebilir. Küçük bir miktarda bir avuç içini geçmeyecek şekilde tuzsuz fındık, fıstık, taze cevizde uyumadan 2,5 – 3 saat tükettiğimizde hem çok güzel bir şekilde tatlı ihtiyacımız karşılanır. Hem de gribal enfeksiyonlarla, Covid-19’la savaştığımız bu dönemde bağışıklığımızı çok iyi bir şekilde güçlendirebiliriz. Günlük alımda C vitamini özellikle kış mevsiminde çok önemli. Bunları vücudumuz almış olacağı için bunun yanı sıra çoklu doymuş yağ asidi olan fındık, badem, cevizi de tüketmiş olacağı için çok da güzel krizi fırsata çevirebiliriz. Bağışıklığımızı kuvvetlendirerek tatlı krizlerinin de önünü geçebiliriz.”



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