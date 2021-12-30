Türkiye Gazetesi

Son aylarda aşı yaptırmayan gebelerden acı haberler gelmeye devam ederken uzmanlar, anne ve bebek ölümlerine karşı uyarıyor.

ERKEN VE ÖLÜ DOĞUM RİSKİ YÜKSEK

Aşının önemine dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, aşısız gebelerin hastalığa yakalandığında erken ve ölü doğum gibi risklerinin de yüksek olduğuna dikkat çekti. Hastalarının yaşadığı zorlukları anlatırken gözleri dolan, sesi titreyen Dr. Polat, tüm anne adaylarını bir an önce aşı olmaları konusunda uyardı.



AŞI YAPTIRMAYAN HAMİLELER BİRDEN KÖTÜLEŞİYOR



Koronavirüsün hamileler üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. İbrahim Polat, “Aşısız gebeler çok daha ağır geçiriyorlar, bir müddet sonra birden kötüleşiyor ondan sonra da yoğun bakıma giriyor. O yoğun bakımdan da kötü sonuçlar çıkabiliyor. Aşılılar öyle değil, onlar çok daha rahat geçiriyor, yatış oranı bile az, aşılıları genelde evden takip ediyoruz. Yatan çok az, serviste her zaman 1,2 tane oluyor onlar da hafif geçiriyor. Aşısız gebeler, yoğun bakıma girmeden bile çok sayıda pişmanlık belirtiyorlar. Çünkü hastalık ağır seyrediyor. Burada serviste yatarken de yüksek doz oksijene rağmen nefes darlıkları devam ediyor. Serviste yattıklarında bile pişmanlarını söylüyorlar değil ki yoğun bakıma girdiklerinde” şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, aşı yaptırmayan anne adaylarına uyarıda bulundu.

“KIZIM YAŞINDA ÇOCUKLAR ONUN İÇİN DUYGULANIYORUM”



Hastalarının durumlarını anlatırken duygusal anlar yaşayan Dr. İbrahim Polat, “Hastalık erken doğuma neden oluyor. Eğer ağır geçerse biz annenin tedavisi için ya da çocuğun oksijensiz kalmaması için çocuğu doğurtuyoruz. Bunlar ya prematüre sekelli olarak hayatlarına devam ediyorlar ya da yaşanabilir sınırından önceyse ölebiliyorlar. Bu da hasta üzerinde ikinci bir travmaya neden oluyor. Hem hastalığını hem bebeğini düşünüyor. Aşı olmadığı için iş işten geçmiş gibi düşünüp pişmanlığını dile getiriyor ve bunu yaşıyor hastamız biz de onu öyle görünce üzülüyoruz. Bu 18 yaşında bir hastamız da olabiliyor, 25 yaşında ya da 40’ını geçmiş bir anne adayı da olabiliyor. Biz bunlara çok üzülüyoruz çünkü hem kendilerini hem bebeklerini kaybedebiliyoruz. Onlar travmayı yaşarken biz de yaşıyoruz aslında. Kızım yaşında çocuklar diye düşünüyorum onun için duygulanıyorum. Biz de insanız birikiyor, biz de üzülüyoruz. Aşı olun, özellikle gebeler olsun, iki can, ikisi birden tehlike altına giriyor. Güvensinler, çocuklarına bu aşı bir şey yapmıyor, bunu bilsinler. Şu anda dünyada bu aşıyı olan yüz binlerce gebe var, araştırmalar, çalışmalar var” ifadelerini kullandı.



AŞI OLARAK HEM KENDİNİZİ HEM DE ÇOCUĞUNUZU KORUYUN



Aşının anne adaylarının hem kendileri hem çocukları için çok büyük önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Polat, “Aşısızlar durumu ağır geçirdiği için erken doğum ve ölü doğumu artıyor. Erken doğum demek belki de ömür boyu belki de sekelli, engelli bir çocuğun yaşaması demek. Bunu da unutmasınlar. 18 yaşında, 21 yaşında kızımız vardı, çocuklarını düşünüyorlarsa aşı olsunlar, çocuklarını düşünüp aşı olmama durumuna girmesinler. Covid’den ölenlerin sayısı toplam diğer nedenlerden ölen annelerin sayısından fazla. Eğer bunlar aşılarını olsaydı önlenebilir anne ölümü olacaktı. Şimdi aşı olmadıkları ve ağır geçirdikleri için önlenemez anne ölümü oluyor. Çünkü bu hastalığın bilinen etkin bir tedavisi yok, aşı olup da ölen anne zaten ben bilmiyorum. Gebe kadınlarımız, gebeler ve bebeklerimizi kaybediyoruz. Lütfen aşınızı olun, hem kendinizi hem çocuğunuzu koruyun” dedi.

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