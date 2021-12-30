Türkiye Gazetesi

Bal renginde olan çam sakızı çiğnendikçe mora döner. Macun kıvamında olan çam sakızı keskin bir tada sahiptir. Çam ağacı ailesine bağlı olan ‘köknar ağacı’ndan toplanır. Bu ağaç nemli iklimlerde yetişir.

ÇAM SAKIZININ FAYDALARI

Çam sakızı akciğerlerdeki iltihaplanmaya engel olur.

Boğaz ağrısını yatıştırıp öksürüğü azaltmaya yardımcı olur.

Diş etlerini korur, ağız içinde oluşan plakları temizler, ağız içi yaralarının geçmesinde etkilidir.

Mide rahatsızlıklarını giderir. Midede oluşan hazımsızlığın tedavisinde, besinlerin midede rahat bir şekilde öğütülmesinde önemli rol oynar.

Midenin asit oranını düşürdüğü için ülser, gastrit gibi hastalıkları iyileştirmede kullanılır. Aynı zamanda karın şişkinliğini de yok eder.

Çam sakızı ezilerek macun kıvamına getirilip yaraların tedavisinde kullanılabilir. Bu yolla yaranın iltihap kapması ve yaranın çabuk kapanması sağlanabilir.

Suya atılıp buharı solunduğunda nefesi açar ve ferahlatır.

Çam sakızının kendine özgü yapısı, çiğnendiğinde yüz kaslarını geliştirmeye yardımcı olur.

Cilt hücrelerini hızla yenileme özelliği olan çam sakızı kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılır.

Çam sakızı ve bal karışımı da oldukça faydalıdır. Vücudu toksinlerden arındırarak temizlediği bilinir.

ÇAM SAKIZI NASIL KULLANILIR?

Çam sakızından fayda görmek isteyenler çam sakızını yemeklerden sonra çiğneyebilirler. Ayrıca çam sakızı toz haline getirilerek de kullanılabilir. Ezilerek toz haline getirilen bu sakız bitkisel yağlarla karıştırılarak yara tedavisinde kullanılabilir. Kaynatılıp buharı solunduğunda nefesi açar. Tonik olarak kullanıldığında ise cilde iyi gelir, cilt kırışıklarını önler ve cildi gençleştirir.

ÇAM SAKIZININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Sağlığa birçok faydası olan çam sakızının bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak yine de hamile ve emziren annelerin dikkatli olmasında yarar vardır. Öte yandan aç karna çiğnendiğinde mide bulantısına sebep olabileceğinden çam sakızı mümkünse yemeklerden sonra tüketilmelidir.