Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Omicron varyantı, Türkiye’de de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre testlerin pozitif çıkma oranı, güvenli sınır olarak kabul edilen yüzde 5 seviyesinden, iki gün içinde iki katına çıkarak yüzde 10’u aştı.

TÜRKİYE İÇİN KORKUTAN TAHMİN

Üç haftadır düşen virüsün yayılma katsayısı da hızla artıyor. Aktif vaka sayısında üç haftadır görülen gerileme de tersine döndü ve 280 binlere kadar düşen aktif vaka sayısı yeniden 300 binin üzerine çıktı.

Türkiye’de de kısa süre içinde Avrupa ülkelerindeki gibi günlük vakaların 60-70 binli rakamlara ulaşacağı tahminini yapan uzmanlar, Omicron’un görüldüğü ülkelerdeki verilerin ‘hatırlatma doz aşılarının’ önemini bir defa daha ortaya çıkardığına dikkat çekiyor.

HASTALIK YAPMA GÜCÜ DAHA DÜŞÜK

Omicron’la ilgili gelen yeni bilimsel veriler ise bu varyantın diğerlerine oranla, hastalık yapma gücü ve ölüm oranlarının daha düşük olduğuna dair görüşleri artırıyor. Yeni araştırmalarda Omicron’un ‘iyi huylu virüse’ evrileceği işaretlerinin güçlendiğine dikkat çekiliyor.

Omicron sebebiyle dünyada salgının başından bu yana vakalar en yüksek sayıları görürken günlük ölümler Ekim 2020’den bu yana en düşük seviyeyi yakaladı.

THY'den 'Omicron' yasağı haberine yalanlama Omicron varyantı nedeniyle birçok ülkede kapanmalarla birlikte geniş çaplı tedbirler alındı. Avrupa ülkelerine giriş prosedürü de değişti. Varyantın etkisiyle Türkiye'de vaka sayılarının artması bazı Avrupa ülkelerinin yolcu kabulünde giriş şartlarını değiştirmesine neden oldu. Bu kapsamda 7 Avrupa ülkesine Türk yolcu kabul edilmeyeceği açıklandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ise 'bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir' diyerek haberleri yalanladı.

Dikkat çeken araştırma: Omicron'un ilk işareti açıklandı Omicron varyantı hızla yayılırken uzmanlardan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Omicron varyantının enfekte olan kişiler tarafından kolayca saptanabileceği belirtildi.

Uzmanlardan yılbaşı için 'Omicron' uyarısı: Yeni yıla evde girin KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını biliyoruz ama hafif geçtiğine dair elimizde kesin bir bilgi yok. Aşısızlar için Delta varyantı kadar tehlikeli" dedi.