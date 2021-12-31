Türkiye Gazetesi

Beşinci doz koronavirüs aşısı için randevular açıldı. Bugünden itibaren dördüncü doz aşısını olup üzerinden 3 ay süre geçmiş olan kişiler için beşinci doz aşı hakkı tanımlandı.

Özellikle sağlık çalışanları bu kapsama giriyor.

2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech olanlar beşinci doz randevusu alabiliyor.

Aşı olmak isteyen vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

HATIRLATMA DOZUNU BEKLEME SÜRESİ ÜÇ AYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyant nedeniyle hatırlatma dozunun öneminin arttığını söylemiş, Covid-19 aşılarında hatırlatma dozu için belirlenen sürenin altı aydan üç aya indirildiğini duyurmuştu. Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapan Koca, yayılmakta olan Omicron varyantının daha kolay bulaştığını ve bundan korunmak için hatırlatma dozlarını daha erkene çektiklerini belirtmişti.

VAKA SAYILARI VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın 30 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 369 bin 647 testten 39 bin 681’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 139 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 854 olarak açıklandı.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Omicron'da vaka yüksek kayıp az Omicron varyantının etkisiyle koronavirüste aktif vaka sayısı artarken, bu varyantın hastalık yapma gücünün ve ölüm oranlarının daha düşük olduğu belirtildi. Ayrıca uzmanlar, Türkiye’de de kısa süre içinde Avrupa ülkelerindeki gibi günlük vakaların 60-70 binli rakamlara ulaşacağı tahmininde bulundu.

Bilim Kurulu'ndan bir iyi bir kötü haber: Omicron yayılıyor ama hastanelere yansımıyor Bilim Kurulu toplantısının ardından yayımlanan yazılı basın açıklamasında, Omicron kaynaklı vakaların arttığı fakat hastaneye yatışlarda herhangi bir artışın yaşanmadığı duyuruldu.