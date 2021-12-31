Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun yansıtıldığı 24 saatlik Covid- 19 vaka tablosu açıklandı. Tabloda vaka sayılarının artmaya devam ettiği görülürken, konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, “Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının." ifadelerini kullandı.

163 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

31 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 40 bin 786 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 163 oldu. Bir günde toplam 372 bin 516 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 968 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,14 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 646 bin 005 ’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DOZ RAKAMLARI

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,2 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



BAKAN KOCA: KISITLAMA VARMIŞ GİBİ DAVRANMANIZI ÖNERİYORUZ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar” dedi.

Bakan Koca 5 maddede anlattı: Omicrona karşı ne yapmalı? Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Omicron varyantına karşı neler yapılması gerektiğini 5 maddede sıraladı. Bakan Koca, omicron kaynaklı vaka sayısının en çok İstanbul'da arttığını belirterek, daha önce ülke genelinde görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da olduğunu, son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Koca, hatırlatma dozu olarak TURKOVAC yaptırdı Sağlık Bakanı Koca, hatırlatma dozu olarak yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı yaptırdı. Koca, bugünden (30 Aralık) itibaren, Turkovac'ın tüm şehir hastanelerinde yaptırılabileceğini söyledi.