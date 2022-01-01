Türkiye Gazetesi

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkıp 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüşen koronavirüs, 2021’de de geniş çaplı aşılamalara rağmen ortaya çıkan Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantlarıyla küresel etkisini sürdürdü.

Dünya çapında artan aşılamalara rağmen Covid-19 vaka sayısı 287 milyonu aşarken salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı, 5 milyon 449 bini geçti.

EN FAZLA MUTASYONA UĞRAYAN VARYANT OMICRON

Delta varyantına ilk olarak Hindistan’da rastlandı, Alfa varyantı ilk kez İngiltere’de tespit edildi ve 50 ülkeye yayılmış durumda. Güney Afrika’da ortaya çıkan Beta ise en az 20 ülkede tespit edilirken Gama varyantı da Brezilya’nın ardından yaklaşık 10 ülkeye yayıldı.

Güney Afrika’da ortaya çıkan ve hızla yayılmaya başlayan Omicron ise “bugüne kadar en fazla mutasyona uğramış ve en hızlı bulaşı özelliğine sahip” Covid-19 varyantı olarak görülüyor.

ABD BAŞI ÇEKİYOR

55,2 milyondan fazla kişinin salgına yakalandığı ABD “en fazla vakaya rastlanan ülke” olurken 845 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle “en fazla ölümün görüldüğü ülkelerin” de başını çekti.

Salgının çıktığı 1,4 milyar nüfuslu Çin’de ise vaka sayısı 102 bin 83, ölü sayısı ise 4 bin 636 olarak açıklandı. Dünya genelinde 9 milyar 100 milyon doz aşının yapılmasıyla küresel ölçekteki aşılama oranı yüzde 58,1’i geçti.

Veriler alarm veriyor: Son korona tablosu yeni yıl için uyarı Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu yayımladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi ise hayatını kaybetti.

İtalya vaka rekoru! Bir günde 126 bin kişi korona oldu İtalya, dünkü günlük vaka rekorunu bugün geçti. Ülkede son 24 saatte 126 bin 888 kişi korona oldu.

ABD'de koronavirüs hastalarının karantina süresi 5 güne indi ABD'de semptom göstermeyen koronavirüs hastalarının karantina süresi 5 güne inerken, iç hat uçuşlarında da aşı zorunluluğu tavsiyesi yapıldı.