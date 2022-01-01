Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, olayların olumsuz tarafına odaklanan insanların kalp ve damar hastalıkları yüzünden ölme oranı, olumlu düşünenlere göre yüzde 50 daha fazla. Olumlu düşünen insanlar kalp ve damar hastalıklarına karşı daha dirençli oluyorlar. Bu sayede daha uzun yaşıyorlar. Gelin 2022’de kendimiz için “iyi bir şey” yapalım ve olumsuz düşünceleri tetikleyen stresi hayatımızdan uzaklaştıralım.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, stresin kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerini ve stresi azaltmanın yollarını anlattı...

STRES HORMONLARI TANSİYONU YÜKSELTİYOR

Stresin sağlığımız üzerindeki etkilerini anlatırken, vücudumuzun tehlikelere karşı kendini tüm organlarıyla hazır bulundurmak için hormonları âdeta birer postacı gibi kullandığını söyleyen Prof. Dr. Çaynak “Ancak beyindeki algı ve reaksiyon sistemi neyin daha hayati, neyin daha halledilebilir olduğunu ayırt edemez. Sizin bir vahşi hayvan saldırısına uğradığınızda vereceğiniz hormonal tepkiyle, trafik sıkışıklığında arabayı önünüze kıran bir sürücüye verdiğiniz tepki aynıdır. Bu tepkiyle kaslarınıza daha fazla kan gider, kalbiniz hızlanır, tansiyonunuz yükselir, ağzınız kurur, göz bebekleriniz küçülür. Başınıza gelen durum her neyse her ikisi de kalbinize aynı zararı verir. Tansiyondaki ani yükselmeler kalbinizin en büyük düşmanıdır. Kalp krizi riskini artırır. Aort damarı genişlemesine veya yırtılmasına sebep olur. Beyin kanamasına yol açar. O nedenle stresinizi kontrol etmek, sizi ani birçok sağlık felaketinden korur” dedi.

“TİP A” KİŞİLERİN KALBİ TEHLİKEDE

Stresin bir yaşam tarzı hâline gelmesinin birçok kronik rahatsızlığa davetiye çıkardığını anlatan Prof. Dr. Çaynak “Günlük rutinimizde bizi anlık kızdıran, üzen olaylar yaşıyoruz ve bu bizim ruh durumumuzda dalgalanmalara sebep oluyor. Ancak bu endişeyi, bir ruh hali durumuna sokarsanız kalp sağlığınızdan yiyorsunuz. Tip A kişilik dediğimiz bu kişiler; yüksek tansiyonlu, kalp ritmi sürekli yüksek veya düzensiz, gün içinde ani ritim ve tansiyon iniş çıkışları yaşayan kişilerdir. Üstelik bu kişiliklerinden dolayı streslerini azalttığını düşünerek sigara içiyor, sağlıksız ve fazla yiyor, alkol tüketiyorlar. Bundan dolayı kalp damar hastalıkları için ciddi bir aday oluyorlar. Üstelik bu kişiler iş hayatının daha başında genç kişiler olduğu için, onlarda gelişen ani bir kalp damarı tıkanıklığı, yaşlılarda uzun zamanda oluşan bir darlığa oranla daha fazla ölüme sebep oluyor” diye açıkladı.

İLAÇ TEK BAŞINA İŞE YARAMAZ

Vücudunuz birlikte oynayan bir takımdır, bir oyuncu kötüyse maçı kaybedersiniz. ‘Ruh halim kötü ama kalbime iyi bakayım’ diyemezsiniz. Postacı hormonlarınızla hepsi birbiriyle haberleşiyor. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kolesterolünüz düşmez; sürekli endişeli bir ruh hâlindeyseniz, tansiyon hapları tansiyonunuzu düşürmez. Herkeste; ‘Ne yapayım, stresliyim?’ durumu var. Ne yapacaksanız kendiniz için; hayat sizin, stresinizi azaltın.

BARDAĞIN DOLU TARAFINI GÖRÜN

Olaylar karşısında, çaresizliğe kapılarak her durumu bir felaket gibi yaşayanlardan mısınız? Yapmayın, kalbinize zarar! Olumlu tarafından bakmayı, pozitif düşünmeye ve bardağı dolu tarafından görmeye çalışın. İnanın ruh hâlinizde yaşadığınız daralma, damarlarınızda da yaşanıyor. ‘Ne yapayım benim mizacım böyle!’ demeyin; bu düşünme tarzı değişikliğini kimse için değil, kendiniz, kendi kalbiniz için yapıyorsunuz. Siz kalbinizi terk edemezsiniz ama maalesef o sizi terk edebilir.

SPOR YAPARAK MODUNUZU YÜKSELTİN

Modunuzu yükseltmek için spor yapın! Düzenli egzersiz vücutta endorfin hormonunuzu artırır. Endorfin sizi daha zinde ve mutlu hissettirir. Üstelik bağımlılık yapan bir hormondur. Düzenli şekilde yaklaşık bir ay aynı düzeyde egzersiz yaparsanız, sonrasında vücudunuz bunu sizden isteyecektir.

Finansal kaygılar kalp krizini tetikliyor Güney Afrika’da yapılan bir araştırmada, ciddi mali sıkıntı yaşadıklarını belirten kişilerde kalp krizi geçirme riskinin daha az stresli olan kişilere göre 13 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kalp dostu besinler: Beslenmenize mutlaka ekleyin Kalp krizi dünyadaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle soğuk havalar kalp krizi geçirme riskini arttırıyor. Kalp hastalıklarından korunmada ise sağlıklı beslenmek önem taşıyor. Bu nedenle bazı yiyecekleri beslenme listemize eklemek gerekiyor.