Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Los Angeles California Üniversitesinde yapılan ve Jolie'nin aynı gene sahip annesi Marcheline Bertrand'ın gördüğü yumurtalık kanseri tedavisini gerçekleştiren doktor Beth Karlan'ın da yer aldığı ekip, hastalığa yakalanan kadınların kanından alınan hücreleri kullanarak mini yumurtalık tüpleri üretti. Bunun sonucunda, hücrelerin daha fazla bölündüğü, anormal büyümeler oluştuğu ve kansere bağlı bir proteinin üretildiği görüldü.

Bu keşfin, bir gün doktorların bir kadın kanserinin ne zaman gelişeceğini tahmin etmesine veya hastalığın oluşmasını durduran ilaçların bulunmasına katkı sağlayabileceği belirtildi.

Kanser tedavisi görenlere özel beslenme tavsiyeleri Kanser tedavisi sırasında ve sonrasında hastaların doğru beslenmesi önem taşıyor. Peki, kanser hastaları neler yemeli? Bu dönemde en çok nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanından tavsiyeler…

Güney Koreli oyuncu Park So-dam'dan üzen haber! Kansere yakalandı Oscar ödüllü 'Parazit' filminin başrol oyuncularından olan ve başarılı performansı ile tüm dünyanın dikkatini çeken 30 yaşındaki Güney Koreli oyuncu Park So-dam tiroit kanserine yakalandı.