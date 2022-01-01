Türkiye Gazetesi

Ziyneti KOCABIYIK

Konyalı Toğaç ailesi, gebeliğin 16. haftasında bebekte gelişme sorunu olduğu bilgisiyle Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenede bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısıyla dolu zarın parçasının, sol bacağını diz altından sarıp sıktığı görüldü.

Ya bebek ya da bacağı kaybedilecekti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar ve ekibi bebeği kurtarmak ve sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için anne karnında yapılan en zor ameliyatlardan biri olan "Amniyotik band sendromu" ameliyatını yapmaya karar verdi.

Lazerle yapılan ameliyatta önce anne karnına, daha sonra da rahime girilerek, bacağı saran bant lazerle kesildi. Hem bebeğin kendisi hem de ayağı kurtuldu.

Her şey yolunda gitti ve Yiğit Ensar 32 haftalık olarak dünyaya geldi.

Kadın doğum doktorundan çağrı: Anne ve bebekleri kaybediyoruz, lütfen aşı olun Omicron varyantı tüm dünyayı endişeye sevk ederken, aşısız hamilelere seslenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Polat, “Hamileler çocuklarını düşünüyorlarsa aşı olsunlar. Gebe kadınlarımız ve bebeklerimizi kaybediyoruz. Lütfen aşınızı olun, hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun” dedi.

Doğumda karnında gazlı bez unuttular Nevşehir'deki özel bir hastanede sezaryenle doğum yapan kadının karnında iddiaya göre gazlı bez unutuldu.