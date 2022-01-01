Türkiye Gazetesi

Samsun Sağlık Müdürlüğü, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalar için yeni yıl etkinliği düzenledi. Böbrek yetmezliği sebebiyle diyalize giren ve organ bağışı bekleyen böbrek hastaları yeni yıldan en büyük isteklerinin organ nakli olduğunu söyledi.

KENDİMDEN VAZGEÇTİM OĞLUMA ÇIKSIN

Oğlu ile beraber 13 aydır diyalize giren 72 yaşındaki Zübeyde Aytürk: Oğlumla aynı kaderi paylaşıyoruz. Çok başvurduk. Benim için artık olmaz ama çocuğum için istiyorum. Yaşı genç, kendi çocuklarıyla sağlıklı bir hayatı olsun. Yeni yıldan beklentim, ona bir organ bağışı çıkması.

ANA OĞUL DİYALİZE GİRİYORLAR

Kendisinin 11 yıl annesi 13 aydır diyalize giren 46 yaşındaki Recep Aytürk: Annem de benimle beraber buraya gelip gidiyordu, 13 ay önce onda da böbrek yetmezliği başladı. Şimdi birlikte diyalize giriyoruz, yeni yılda organ bağışı sayesinde sağlımıza kavuşmak istiyoruz.

YEDİ KARDEŞ DİYALİZ HASTASI

Kız kardeşi ile birlikte diyalize gelen 69 yaşındaki Mustafa Debiç: Ben 9, kız kardeşim 10 yıldır diyalize giriyor. Yedi kardeşimizin 6'sı diyaliz hastası. En ufak kardeşimiz vefat etti. Bizim böbreklerimiz bitmiş ama gençlerimizin organ bağışına ihtiyacı var. Kardeşlerim için organ istiyorum.

Konya'da yapılan "parmak nakli" literatüre girdi Konya'da 19 yaşındaki gencin kopan baş parmağının yerine, işlevi daha az olan yüzük parmağı transfer edildi.