Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 doz Sinovac 2 doz BionTech aşısı olan ve son doz aşısı üzerinden 3 ay süre geçen bireyler için hatırlatma dozu aşılaması başladı. Vatandaşlar 5. doz aşı için randevularını alarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinden aşılarını yaptırdı.

“ÇEVREMDEKİ İNSAN İÇİN AŞI OLUYORUM”

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 5. doz aşısını olan Necmi Rıza Türköz, “5. doz aşımı oldum. Herkes aşısını olsun aşısı olmayan insan kalamasın, toplum aşısını olursa hastalıktan kurtuluruz. Salığım için çevremdeki insanlara rahatsızlık vermemek için aşımı oldum” dedi.

AŞILANMANIN ORANI DOZ ARTTIKÇA DÜŞÜYOR

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde Kırklareli 84,7 ile 5. sırada yer alırken Edirne 82,8, Tekirdağ ise 82,5. Sağlık Bakanlığını verilerine göre ülke genelinde birinci doz aşı olanların sayısı yüzde 91,69, ikinci doz ise yüzde 83,14.

Koronavirüs varyantlarıyla vurdu: Bilanço 300 milyona dayandı Covid-19 pandemisi, 9,1 milyar doz aşılamaya rağmen Alfa, Beta, Delta, Gama ve Omicron varyantlarıyla 2021’de etkisini sürdürdü.