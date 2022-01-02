Türkiye Gazetesi

Tüm aile Covid-19’a yakalanmışken aile fertlerinden birinin testlerinin hiç pozitif çıkmadığı durumlara sıkça rastlanıyor. Bazı durumlarda da Covid geçiren ya da üç doz aşı yapan kişiler enfekte olabiliyor. Kimileri bunu şansa kimileri de süper güce bağlıyor. Bilim adamlarının görüşü ise bazılarının doğal olarak Covid’e karşı dirençli olduğu şeklinde.

KORONAVİRÜSE DOĞUŞTAN DİRENÇLİLER

Bu olgu şimdi dünya çapında araştırmalara konu oluyor. Amerika ve Brezilya'daki araştırmacılar, belirli insanları enfeksiyona karşı dayanıklı hale getirebilecek potansiyel genetik varyasyonları araştırırken İngiltere’de de University College London'daki (UCL) bilim adamları, tüm olumsuz şartlara rağmen virüse yakalanmaktan kaçınan yüzlerce sağlık personelinden alınan kan örneklerini inceliyor. Uzmanlar, bu insanlardan yola çıkarak Covid varyantlarına karşı etkili bir aşı geliştirmeye çalışıyor.

İngiltere’de Covid-19 alarmı: Yeni hastaneler kurulacak İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sebebiyle geçici hastanelerin kurulacağı açıklandı. Ayrıca Başkan Boris Johnson tam aşılı olmayan kişilere sert uyarılarda bulundu.