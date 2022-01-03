Türkiye Gazetesi

Eliptik bisiklet sağlıklı bir yaşam sürmek için yapılması gereken egzersizlerin başında gelir. Öyle ki, hem vücut direncini arttırır hem kasları geliştirir hem de kilo vermeye yardımcı olur. İşte eliptik bisikletin yararları…

-Eliptik bisiklet, kalp sağlığı için faydalıdır, kalbin güçlenmesine yardımcı olur. Vücudun alabileceği oksijen miktarını arttıran eliptik bisiklet, etkili bir kardiyo egzersizi yapmak için son derece uygundur.

-Eliptik bisiklet, sakatlanma riskinin az olduğu spor aletlerinden biridir. Vücudu zorlamaz, ayrıca bacaklara fazla yük bindirmez.

- Eliptik bisiklet, hem kasların hem de ciğerlerin güçlenmesini sağlar. Düzenli kullanıldığında vücudun dayanıklılığını arttırır, yüzme ve koşu gibi efor sarf edilen sporlarda daha başarılı olmayı sağlar.

- Vücudun dengesini geliştirmeye yardımcı olur. Eliptik bisiklet kullanırken ara ara ellerin bırakılması denge kabiliyeti için yapılması gereken alıştırmalardan biridir.

- Kısa sürede çok fazla kalori yakmayı sağlar. Kilonuza bağlı olarak eliptik bisiklet, 30 dakikada yaklaşık 270- 400 kalori yakmanıza yardımcı olur.

- Eliptik bisiklet hem alt hem de üst beden egzersizleri yapma imkanı sunar. Ağırlığı ve direnci vücuda eşit olarak dağıtır.

-Düzenli çalışmaya odaklanıldığında hem yağ yakmaya hem de kasları kısa sürede güçlendirmeye olanak sağlar.

ELİPTİK BİSİKLET HANGİ BÖLGEYİ ÇALIŞTIRIR?

Çoğu insan, “Eliptik bisiklet zayıflatır mı?” , “Eliptik bisiklet selülit giderir mi?” gibi soruları merak ediyor. Bu aletle yapılan egzersizler bacak ve arka bacak kasları başta olmak üzere kalça kaslarını da çalıştırır. Düzenli olarak yapıldığında daha güçlü bir alt bedene kavuşmaya yardımcı olur. Eliptik bisiklette bulunan rampa ayarı dik açıya getirildiğinde baldır bölgesindeki kasların daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlar.

Düzenli egzersiz, daha sık ve fit bir vücuda kavuşmanın anahtarı. Her gün ya da gün aşırı yapılan eliptik bisiklet ise vücudu sıkılaştırır. Hedefiniz kilo kaybetmek ise eliptik bisiklet kullanmak sizin için doğru bir adım olacaktır. Selülit gidermek için ise bu egzersizle beraber beslenmenize de dikkat etmelisiniz.

ELİPTİK BİSİKLET KAÇ DAKİKA YAPILMALI?

Eliptik bisiklet dolaşım sistemini çalıştırır. Hem kalp dostu bir egzersizdir hem de kilo vermeyi kolaylaştırır. Uzmanlar sağlıklı bir vücuda sahip olmak için türü fark etmeksizin spor yapmayı tavsiye ediyor. Buna göre her sağlıklı birey haftada en az 150 dakika spor yapmalı.

Eliptik bisiklet, dakikada 8-10 kalori yakmaya destek olur. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır ve nabzı yükseltir. Kilo vermek için de ayrıca başarılı sonuçlar verir. Eliptik bisikletin vücudunuza katkı sağlaması ve etkili olması için haftada 3-4 kez 30 dakika çalışmak gerekir.

5 dakika eliptik bisiklet yaklaşık 49 kalori, 10 dakika eliptik bisiklet yaklaşık 98 kalori, 15 dakika eliptik bisiklet yaklaşık 147 kalori, 30 dakika eliptik bisiklet ise yaklaşık 294 kalori yakmayı sağlar.

'Spor salonu' bahanesine son! Evde masrafsız sporla kendinize iyilik yapın Şehir insanının en büyük dertlerinden biri hareketsizlik. Birçok rahatsızlığa davetiye çıkaran hareketsizliğin yerine evinizin konforunda masrafsız spor ve egzersizi hayatınıza dâhil edebilirsiniz.

Omurganızı böyle koruyun! İşte 4 etkili egzersiz Bazen stresten bazen de yaşam koşullarımız dolayısıyla hareketsiz kalmaktan omurgamız etkilenir. Bu durum da çeşitli ağrılara yol açarak bize hayatı zehir edebilir. Peki, omurga sağlığını korumak için evde neler yapabiliriz?