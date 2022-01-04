Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da 20 yıl önce sol gözüne delici bir alet batan Evgeni Nikolov sol gözünü kaybetti. Zaman içinde tıp dilinde “sempatik oftalmi” denilen ender yaşanan bir durum meydana geldi. Vücut yaralanan göze karşı, kendi dokusunu yok edecek şekilde savaş açtı. Bu sırada sağlam gözünde de görme seviyesini azaltacak şekilde üveit hastalığı ortaya çıktı. On yıl içinde sağlam gözü de görme kabiliyetini kaybeden Nikolov, tuvalete bile ailesinin yardımıyla gidebilecek hâle geldi. Bulgaristan’da çeşitli tedavi denemeleri sonunda artık göremeyeceği söylenen Nikolov, çareyi Türk hekimlerinde aradı.

ZORLU OPERASYON

Tedavi için İstanbul’a gelen Nikolov’un gözleri Okan Üniversitesi Hastanesinde Doç. Dr. Hasan Basri Arifoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Dokular birbirine yapıştığı için bu operasyonun zorlu geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Arifoğlu “Önce medikal tedavi ile üveit reaksiyonunu kontrol altına aldık. Daha sonra da katarakt ameliyatını gerçekleştirdik ve dokularda birikmiş olan vücudun salgıladığı oto-antikorları yani savaşan hücrelerin sebep olduğu zarları dokulardan temizledik. Ameliyat sonrasında ilaçlarla hastalığı kontrol altına aldık. Bu şekilde hasta da daha rahat görür hâle gelebildi” dedi.

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