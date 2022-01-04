Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün belirtisi olan öksürük kış ayının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığında da yerini aldı. Biz de sizler için öksürüğe iyi gelen karışımları derledik. İşte detaylar

Uzun süre geçmeyen öksürük için bağışıklığı güçlendirmek ve doğru besinleri tüketmek gerekiyor. En çok bilinen balın yanına ekleyeceğiniz bir kaç baharat ile öksürüğünüze çare bulabilirsiniz.

İŞTE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BALLI KARIŞIMLAR

Zencefilli bal

Bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı kadar toz zencefil karıştırılarak bekletmeden tüketilebilir. Yaş zencefili olanlar rendeleyerek bal ile karıştırıp tüketebilir.

Tarçınlı ballı süt

1 bardak ılık süte 1 yemek kaşığı bal eklenir ve iyice karıştırılır, üzerine toz tarçın serpilerek tüketilir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise sütün ılık olmasıdır.

Karabiberli bal

1 yemek kaşığı bala 1 çay kaşığı karabiber karıştırın. Yatmadan önce tüketin. Öksürüğü iyileştirir.

Karabiberli ballı süt

Bir bardak ılık süte bir tatlı kaşığı bal ve yarım çay kaşığı kadar karabiberi ekleyip tüketin.

Çam balı neye iyi gelir, nasıl tüketilir? Şifa deposu olarak bilinen çam balının yararları saymakla bitmiyor. Zengin içeriği ile insan sağlığını korumaya yardımcı çam balının faydalarını öğrendikten sonra başka bal tüketmeyeceksiniz.

Anne babalar dikkat: Birçok önemli hastalığın belirtisi tırnaklarda gizli “Çocukların tırnaklarında oluşan çizgiler, tırnak çevresindeki siğiller ve sık kırılmalar birçok hastalığın habercisi olabilir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Hatice Bulut, çocuklarda sık görülen tırnak problemleri ve işaret ettiği hastalıklara karşı uyardı.