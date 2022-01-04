Türkiye Gazetesi

Terleme, cilt kuruluğu egzama, mantar gibi problemler ayak kaşıntısına neden olan sorunların başında gelir. Kaşıntılı ayaklar evde uygulanan bakım ve birkaç doğal yöntem sayesinde düzelebilir. Ancak semptomlar zamanla kötüleşirse ve deride tahriş ya da yaralar oluşuyorsa mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.

AYAK KAŞINTISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

Buz kompres: Soğuk kompres uygulamak ayak kaşıntısını geçiren yöntemlerin başında gelir. Birkaç buz küpünü bir buzdolabı poşetine koyup kaşınan ayağınıza koyabilirsiniz. Kaşıntı hissinin kısa süre sonra hafiflediğini göreceksiniz.

Elma sirkesi: Ayak mantarı probleminiz varsa elma sirkesi en doğal ilaç! Sirke asidik içeriğiyle bakterileri öldürür. Mantardan şikayetçiyseniz elma sirkesini pamuk üzerine dökerek enfeksiyonlu bölgeye uygulayabilirsiniz. Mantarı öldüren bileşenler sayesinde hem tahriş durumunun hem de kaşıntı hissinin geçtiğini fark edeceksiniz. Öte yandan bir leğene su doldurup bir bardak elma sirkesi ekleyerek her akşam yapacağınız 15 dakikalık ayak dinlendirme banyosu ile kaşıntı probleminin önüne geçebilirsiniz.

Karbonat: Ayak kaşıntısını geçiren bir diğer yöntem doğal yöntem de karbonattır. Bir miktar suyla bir iki kaşık karbonatı macun kıvamına getirerek ayaklarınıza sürebilirsiniz. Bir süre bekledikten sonra kaşıntının hafiflediğini göreceksiniz.

Aloe vera: Ayak derisinin kurumasından kaynaklı bir problem yaşıyorsanız aloe verayı deneyebilirsiniz. Aloe veranın içinden çıkan jeli ayaklarınıza uygulayın, 15 dakika bekledikten sonra durulayın, sonra ayaklarınızı yıkayın. Hem serinlik hem de rahatlama hissini kısa zamanda fark edeceksiniz.

Tuzlu su: “Ayak kaşıntısına ne iyi gelir” sorusuna cevap olarak en iyi bilinen yöntemlerden biri de tuzlu sudur. Tuzlu su, ayak kaşıntısını anında hafifletir.

Ayak kaşıntısı problemi için aloe vera jeli yaprağından çıkarılmalıdır.Daha sonra bu jel ayakta kaşıntı hissedilen bölgeye uygulandıktan sonra 15 dakika beklenir ve temiz suyla ayaklar yıkanır.

AYAK KAŞINTISI NASIL ÖNLENİR?

Ayaklarınızı düzenli olarak katı sabunla yıkayın. Ayak parmaklarının arasında kalan bölgelere dikkat edin. Ayaklarınız tamamen kuruyana kadar çorap ve ayakkabı giymeyin.

Banyodan sonra nemlendirici uygulayın.

Kaşıntının olmaması için pamuklu çoraplar tercih edin.

Ayakların hava almasına ve daima kuru kalmasına özen gösterin. Dar ayakkabılar giymekten kaçının.

Egzamaya dikkat! Korunmak için sıvı sabun yerine katı sabun kullanın Sonbahar ve kış aylarında egzamaya sık rastlandığını belirten Cilt Hastalıkları Uzmanı Dr. Eda Haşal; soğuk havalarda cildi egzamadan korunmak için öneriler sundu, sıvı sabun yerine katı sabun kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yazın mantar enfeksiyonu artıyor Dermatoloji uzmanı Dr. Küçükçayır yaz aylarında etkisini artıran mantar konusunda uyarılarda bulundu.