Türkiye Gazetesi

Evde bulunan malzemelerle güzelliğin mümkün olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir, ev yapımı iki cilt maskesi tarifi verdi.

PİRİNÇ MASKESİ TARİFİ

Çiğ pirinci suyun içine koyun. Ne tür pirinç olduğunun bir önemi yok. Bu pirinci bir kere durulayın. Sonra temiz bir kasenin içinde 30 dakika suda bekletin.

Ardından bir kağıt mendili kağıt maskeler gibi biçimlendirin. Burnunuz ve ağzınız için birer kesik ve gözleriniz için iki delik yeterli olacaktır.

Peçeteyi pirinç suyla ıslatıp yüzünüze yerleştirin. Ev yapımı pirinç suyu kağıt maskeniz hazır. 10-15 dakika bekletin ve maskeyi soyun.

Ayrıca bu suyu buz kalıplarına koyup dondurup anında canlandırıcı buz kalıpları da elde edebilirsiniz.

Akne izlerinden yağlı görünüme kadar her cilt probleminden evde yapabileceğiniz maskelerle kurtulabilirsiniz.

CİLDİ SIKILAŞTIRICI MASKE TARİFİ

1 adet orta büyüklükte olgun muzu geniş bir kase içerisinde pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ezin. İ

çerisine 1 çorba kaşığı yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı pirinç unu ve 2 damla E vitamini ekleyip yüz ve boyun bölgenize sürün.

Daha sonra 15-20 dakika bekleyip ılık su ile durulayın. Hatta en son soğuk suyla durulamak cildinizin sıkılaşması için etkili olacak.

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