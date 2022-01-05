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Vaser Liposuction Nedir / Hangi Durumlarda Uygulanır?

Vaser liposuction tedavisi geleneksel tedavilere alternatif olarak vücutta fazla yağ dokusu olan bölgelerden vakum yardımı ile yağların uzaklaştırılması işlemidir. Bölgesel yağlanma, vücutta orantısızlık, jinekomasti gibi durumların mevcudiyeti halinde bu işlem yapılabilir. Vücut şekillendirme amacıyla yapılan bu uygulamalarda vücudun her bölgesindeki yağlar alınabilmektedir.



Vaser Liposuction Kimlere Uygulanabilir / Uygulanamaz?

“Vaser lipo kimlere uygulanır?” ve “Vaser lipo kimlere uygulanmaz?” sorularının cevabı obezite sınırında ve üstünde olmayan kişilere uygulanabilir. Bu durumun haricinde olan kişilere de uygulanamamaktadır. Spor yaparak belirli bölgelerde yağ şikayeti devam eden kişiler, doğum sonrasında fazla yağlardan kurtulmak isteyenler ve orantısız bir vücuda sahip olan kişiler bu işlemi sıklıkla tercih etmektedir.



Vaser Liposuction Nasıl Uygulanır?

Gelişmiş liposuction yöntemlerinden biri olan vaser liposuction ile klasik yöntemlere nazaran daha hızlı iyileşme süreci yaşanmaktadır. Kısa süre içerisinde bölgesel yağlanma problemi yaşayan kişilerde oldukça etkili bir yöntemdir. Vaser liposuction nasıl uygulanır, sorusuna cevaben ilk olarak cilt tabakasının altında bulunan yağ dokusu ultrason enerjisi ile sıvı hale getirilir. Yağ hücresinin parçalanması sonrasında ince bir tüp işlevi gören kanüller ile yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılmaktadır. Vaser Liposuction artıları ve eksileri bulunmaktadır. Dikkatli ve özenli geçirilmiş bir mikro cerrahi işlem dahi olsa enfeksiyon riski vardır. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak amacıyla doktorunuz vermiş olduğu tavsiyelere uymanız sağlığınız için oldukça önemlidir. Liposuction uygulaması sonrasında ilk bir hafta oldukça önemlidir. Yağ dokusu alınan bölgenin sıkı tutulması için korse giyilmesi önerilmektedir. Vücudun en iyi haline gelebilmesi ve iyileşme süresi ise kişinin bakım rutini, sağlıklı yaşam tarzı gibi faktörlere doğrudan bağlıdır.



Vaser Liposuction ile Neler Tedavi edilebilir?

Vaser liposuction tedavisi ile spor yapılsa dahi verilemeyen veya şekillendirilemeyen yağ dokusu vücuttan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmaktadır. Erkeklerde memedeki yağ dokusunun fazla olması gibi vücudun şekil bozuklukları olması durumunda da kısa süreli bir işlem ile yağ dokusundan vücut arındırılabilir. Bu uygulamalar genel olarak lokal anestezi gerektirmektedir. Eğer uygulama yapılacak bölge birden fazla ve alan büyük olması durumunda ise genel anestezi kullanılabilir. Vücudun kalça, popo, diz, yanak, gıdı, bacak, karın, bel, sırt, ayak bilekleri, ense, bacak içleri gibi bölgelerinde bu işlem uygulanabilir. Bu bölgelerden alınan yağ dokusu vücudun yağ dokusu gerektiren bölgelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Karın kası da oluşturulmak isteniyorsa alınan bu yağ dokusu ile karın bölgesinde kas görüntüsü de oluşturulabiliyor.



Vaser Liposuction Avantajları ve Dezavantajları Neledir?

Jinekomasti tedavisi olarak vaser liposuction uygulaması yapılıyorsa bu durum oldukça avantaj sağlamaktadır. Klasik tekniklere nazaran makro işlemler yerine mikro cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Hastanede geçirilen süre ve iyileşme süresi de bu nedenle daha kısa olmaktadır. Bu uygulama sonrasında düzenli ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi ile tekrar liposuction işlemine gerek kalmaz. Yağ aldırma operasyonu vücuttaki yağ hücrelerinin azalmasını sağladığı için kilo alınması halinde bile avantajlı bir işlem olacaktır. Uygulamanın kolay ve hızlı olmasına ek olarak cilt üzerinde morarma gibi etkilere neden olmamaktadır.



Vaser Liposuction Uygulama Fiyatları

Vaser liposuction fiyatı, vücudun hangi bölgelerinde yağ dokusunun istenmediği ve yapılan işleme göre değişkenlik göstermektedir. Her hasta için aynı fiyat uygulanamamaktadır. Fiyatın net olarak belirlenebilmesi için ön muayene olmak gereklidir. Bu kapsamda güvenilir ve uzman bir doktora danışabilirsiniz. Seçilen hekim ve hastane de fiyatın değişmesine neden olmaktadır.



https://www.ankaraestetikcerrahi.com/ankara-vaser-liposuction-ile-yag-aldirma-fiyatlari-2021/