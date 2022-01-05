Türkiye Gazetesi

Çocuklar erişkinlere göre çok daha hassas cilt yapısına sahiptirler. Bu nedenle cilt problemleri yine erişkinlere göre çocuklarda daha sıklıkla görülmektedir. Güneş ışınları, kullanılan kozmetik ürünler, aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları ciltlerinin etkilenmesi rol oynayan çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Bazı cilt sorunlarına sebep olan diğer etkenler ise genetik faktörlerdir. Tüm bu etkenlere karşı çocukların cilt sağlığını korumak için erken önlemler alınmalı ve doğru cilt bakımı sağlanmalıdır. Aksi takdirde önemsenmeyen, belirti veren cilt hastalıkları geç teşhis edilmesi üzerine tedavisi zorlaşmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına belirtiler önemsenmeli bir dermatoloğa başvurularak tedavi sürecinin başlatılması sağlanmalıdır.



ÇOCUKLARDA YAYGIN GÖRÜLEN CİLT HASTALIKLARI

Çocuklarda en sık görülen cilt hastalıklarından ilki etkene göre değişiklik gösteren alerjik deri hastalıklarıdır. Bu hastalıklar ekzema ve vücutta döküntü şeklinde kendini gösterebilir. Alerjiler kısa süreli olabileceği gibi, etkene maruziyet kesilmediği sürece uzun süreli bir problem haline de dönüşebilmektedir.

Bir diğer cilt hastalığı ise atopik dermatittir. Doğru nemlendirme, hijyen, bakım kurallarına uyulmadığında ataklar ile seyreden oldukça kaşıntılı hem çocuk hemde aile için kontrol edilmesi zor bir hastalıktır.

Pişikte, özellikle bebeklerde bez bağlama yerinde görülen sıklıkla karşılaşılan ve hatta bazen üzerinde pamukçuk mantarının eklendiği cilt rahatsızlığıdır.



İsilikte yüksek ısıya ve sıcaklığa maruz kalan çocuk ciltlerinde ortaya çıkan cildin tepkisel bir hastalığıdır. Çocukların cilt sağlığını korumak için bu hastalıkların belirtileri bilinmeli ve önlemleri hastalıkla karşılaşmadan önce alınmalıdır.



ÇOCUKLARDA CİLT HASTALIKLARINA MEVSİMLERİN ETKİSİ

Erişkinlerde de olduğu gibi sıcak ve soğuk havalar çocukların cildi üzerinde de pek çok etkiye sahiptir. Soğuk havalar çocuklarda özellikle kuruluklara, çatlamalara, egzama ve atopik dermatit gibi pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Sıcak havalar ise pişik, isilik, alerji, döküntü gibi bazı rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Mevsim koşullarına göre alınabilecek önlemler uzman dermatologlara danışarak öğrenilmeli ve uygulanmalıdır. Çocukların cilt sağlığını korumak için belirti olsun olmasın mutlaka bir dermatologla düzenli görüşülerek faydalı öneriler alınarak cilt sağlığının sürdürülmesine katkıda bulunulmalıdır.



ÇOCUKLARDA CİLT HASTALIKLARINDAN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Cilt bakımı basamaklarını etkin uygulayamayan çocuklar için mutlaka el ve yüz hijyeninin öneminin farkındalığı oluşturulmalıdır. Kendi alışkanlıklarını oluşturabilecek yaşta olan çocuklar için rutinin önemi anlatılarak uygulamaları sağlanmalıdır. Rutinini uygulayamayacak yaşta olan çocuklar içinse ebeveynleri dermatologları ile belirledikleri ürünler ile gerekli bakımları ve önlemleri sağlamalıdırlar. Çocukların cilt sağlığını korumak için uygun nemlendirici kullanımı sağlanmalıdır. Kullanılan deterjanların cilt dostu olmasına özen gösterilmelidir. Mevsimsel koşullara uygun giysiler giydirilmelidir. Kullanılan kozmetik ürünlerin içeriklerine dikkat edilmeli zararlı kimyasallar içeren ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır. Parfümlü içeriklere sahip cilt ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu tarz ürünler tahrişe yol açabileceği gibi pek çok alerjinin de sebebi olabilmektedir.



PEDİATRİK DERMATOLOJİDE HEKİM SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Pediatri alanı normalinden daha fazla hassasiyet gösterilmesi gereken bir alandır. Söz konusu olan kitlenin çocuklar olması sebebiyle pediatri bazında yapılan her seçim oldukça önem teşkil etmektedir. Çocukların cilt sağlığını korumak için danışılan hekimin mutlaka alanında uzman ve deneyim sahibi bireyler olması gerekmektedir. Bu bağlamda dermoankara.com’ da doğru yönlendirmelere sahip hekim önerilerinden Prof. Dr. Evren SARIFAKIOĞLU bulunmaktadır. Sunmuş oldukları hizmetler ve bilgilendirmeler sayesinde Pediatri ve Dermatoloji bilimlerini birbiri ile bağdaştırarak etkili öneriler sunmaktadırlar. Yaşanılan tüm cilt problemlerine uygun tedaviler sağlayarak bu sayede pediatrik cilt sağlığına katkıda bulunmaktadırlar.



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