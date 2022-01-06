Türkiye Gazetesi

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Tek hastada, Covid-19 ile başka bir virüsün aynı anda görülme oranının bilimsel çalışmalara göre yüzde 2 ila yüzde 16 oranında değiştiğini aktaran Prof. Dr. Oğuztürk "Birden fazla mikroorganizmanın tek kişide hastalık yapma ihtimali yüzde 5’tir. Grip ve koronavirüs birlikteliğinde hasta genç ve sağlıklıysa enfeksiyon hafif geçebilir. Ancak 65 yaşın üstündekilerde, hipertansiyonu, diyabet ve metabolik problemleri olanlarda, bağışıklığı bozulmuş kanser hastaları için iki enfeksiyonun birlikteliği risk oluşturabilir. Koronavirüs pandemisi yaşadığımız bu dönemde Influenza virüsünün de yaygın olarak toplumda dolaştığını dikkate alırsak, korunma tedbirlerimizi daha da artırmamız gerekir” diye konuştu.

DSÖ’den 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı açıklaması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fransalı bilim adamları tarafından tespit edilen ve endişeye sebep olan 46 mutasyona sahip yeni koronavirüs varyantıyla ilgili rahatlatıcı bir açıklama yaptı.

Omicron varyantı çocukları daha fazla etkiliyor Omicron varyantı, birbirleriyle yakın temas etmeleri ve aşısız olmaları sebebiyle çocuklar arasında daha fazla yayılıyor. Enfeksiyon hafif geçse de çocukları Covid-19’dan sonra görülebilen ve hayatı tehdit eden MIS-C enfeksiyonu bekliyor.