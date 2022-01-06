Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs stresinin ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto "Gündüz kontrol altında tutulabilen stres ve endişe, geceleri uyku sırasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak kendini gösteriyor" dedi.

"Diş kırıkları ve ağrı şikâyeti ile gelenler arttı" diyen Oto, "Bunu engellemek için diş hekimlerince çene ve yüz kaslarına yönelik olarak kişiye özel hazırlanan ağız içi plakları, çene kasına botoks uygulamaları ile diş kaybının önüne geçilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar uyardı: Grip olan kendisini Covidli kabul etsin Kış ayının gelmesi ile beraber grip vakaları yükselişe geçerken uzmanlar gribin koronavirüs ile karıştırılabildiğine dikkat çekti. Grip belirtileri gösterenlerin vatandaşlara çağrıda bulunan uzman hekimler bu vatandaşların kendilerini Covidli kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Diş hekiminden tavsiye: İmplantta 'Türk Malı'na güvenin Avrupa damgalı diye tercih ettiğiniz implant, uzakdoğu ürünü çıkabilir. Dt. Fatih Pakyürek, "Dikkatli olun. Çok daha kaliteli yerli ürünlerimiz var" diyor.