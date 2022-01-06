Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Omicron varyantı dünya çapında yayılmaya ve korku saçmaya devam ediyor. Üstelik bu yeni varyant çocukları da hedef alıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Aydemir, Omicron varyantının çocuklar için daha şiddetli olduğuna dair göstergelerin olduğunu söyledi, konu hakkında önemli bilgiler verdi.



ÇOCUKLAR VE GENÇLER DE HASTALANIYOR

Omicron varyantı ve çocuklar üzerindeki etkisini hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aydemir, ''Koronavirüsle mücadele sürecini uzatan ve zorlaştıran en önemli faktörlerden biri de virüsün yeniden ve çeşitli varyantlarda ortaya çıkması durumudur. Koronavirüs pandemisi son olarak Omicron varyantıyla dünyanın gündemindeki yerinde tekrar günlük yaşamı ve özellikle çocukları etkiler duruma gelmiştir. Bu varyantta hastalananların çoğu küçük yaş ve genç erişkinlerdir'' şeklinde konuştu.

Omicron, genç nüfus ve çocuklarda daha sık görülüyor. Bu yaş grubunun daha hareketli olduğunu göz önünde bulundurursak, virüsü ebeveynlerine taşıma riskinin de arttığını söyleyebiliriz.



5 KİŞİDEN 1’İ ÇOCUK VAKA



Omicron varyantında belirtileri açıklayan Prof. Dr. Aydemir, şöyle konuştu:

''Başlangıçta boğazda kaşıntı ve ağrı hissi beraberinde kuru öksürük eşlik eden yorgunluk, kas ağrısı gibi bulgular olabiliyor. Deri döküntüsü ve diğer varyantlara göre daha az miktarda tat ve koku kaybı gözlenebiliyor. Bu varyantta Delta’ya göre kıyaslandığında Güney Afrika‘da özellikle çocuklarda hastaneye yatış oranı yüzde 20 oranında artmıştır. İngiltere‘de yayınlanan bir raporda, 2 yaşından küçük çocuklar tüm başvuruların yüzde 8,8'ini oluştururken, 18 yaş ve altındaki çocuklar bu dönemdeki tüm başvuruların yüzde 21,2'sini oluşturduğu tespit edilmiştir. Aslında 5 kişiden biri çocuk vaka. Bu veriler ışığında Omicron'un çocuklar için daha şiddetli olduğuna dair göstergeler vardır. Çocukların en az bir doz aşı olması gerektiği ve bu sayede önümüzdeki günlerde özellikle çocukların eğitim hayatı ve sosyal yaşamının daha az etkilenmesini sağlayabiliriz'' diye konuştu.



KORKULARINI CİDDİYE ALIN



Prof. Dr. Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

''Çocukların neler olup bittiğini bilmeye hakları vardır, ancak bu onlara yaşlarına uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Çocuğunuzu duyduklarını paylaşmaya ve yanıtlarını dinlemeye davet edin. Sahip oldukları korkuları ciddiye almak önemlidir. Sabırlı olun, pandemi ve yanlış bilgilendirme herkes için çok fazla endişe ve belirsizliğe neden olur. Cevabı bilmiyorsanız tahminde bulunmayın. Cevapları güvenilir kaynaklarda öğrenmeye çalışın. Çocukların duygusal davranışlarını yetişkinlerden aldıklarını unutmayalım; onların rahatsız olabileceğini bilerek küçük çocuğunuz için endişeleniyor olsanız bile, korkularınızı çocuğunuzla fazla paylaşmamaya çalışın.''

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