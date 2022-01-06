Türkiye Gazetesi

Keçiboynuzu özü, şekeri yükseltmediği için diyabetli hastaların gönül rahatlığıyla tüketebileceği doğal bir üründür. Kalsiyum oranı yüksek bu gıda çocukların tüketmesi için de uygundur. İşte, keçiboynuzu özünün diğer faydaları…

KEÇİBOYNUZU ÖZÜNÜN FAYDALARI

Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekler. Öte yandan astım, bronşit, alerji gibi sorunlara karşı koruyucudur.

İçeriğinde birçok vitamin ve mineral bulunur. Kolesterol içermez.

Vücuda yiyeceklerle giren radyasyonu geri atmaya yardımcı olur.

Kemik erimesi, kansızlık gibi problemlerin doğal tedavisinde etkilidir.

Vücut direncini arttırır, enerji verir.

Sigara kullananlar ve öksürenler için güçlü bir balgam söktürücüdür.

Romatizma ve sırt ağrılarında tedavi edici etkisi vardır.

Yüksek lif içeriğiyle kabızlığı da giderir.

KEÇİBOYNUZU ÖZÜ NASIL TÜKETİLMELİ?

Keçiboynuzu özünün pekmezine göre daha yoğun bir kıvamı vardır. Keçiboynuzu çekirdekleri sıkılarak yapılır. Su ile seyreltilerek daha sıvı hale getirilip çocuklar için şurup niyetine de kullanılabilir. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan kişiler günde iki tatlı kaşığı keçiboynuzu özü tüketebilir. Daha etkili olması için aç karınla yenmesi uygundur. Acı çikolatayı andıran bir tadı olduğundan yoğurt, krem peynir gibi birçok besinle karıştırılarak da kullanılabilir.

Keçiboynuzu özü içeriğindeki çinko sayesinde bağışıklığı güçlendirir; saç ve cilt sağlığının güçlenmesine destek olur.

KEÇİBOYNUZU ÖZÜNÜN BESİN DEĞERLERİ

Keçiboynuzu özü, lif oranı yüksek bir besindir. Günlük lif ihtiyacının çoğunu karşılar. Bir tatlı kaşığı keçiboynuzu özünde 9 kcal kalori, 2 gram karbonhidrat, 2 gram lif, 2.7 gram sodyum bulunur. Bu doğal takviye şeker içermez. Ancak fazla tüketildiğinde midede rahatsızlığa ve bulantıya yol açabilir. Bu nedenle keçiboynuzu özünü yerken aşırıya kaçmamaya dikkat edilmelidir.

KEÇİBOYNUZU ÖZÜ DİYETTE DE TÜKETİLEBİLİR Mİ?

Yüksek lif oranına sahip olan keçiboynuzu özü diyet yapanlar için de gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Şeker içermeyen bu gıda sindirim sisteminin aktif çalışmasına fayda sağlar, tokluk hissi vererek kilo kaybına yardımcı olur. Ancak diğer besinlerde de olduğu gibi tek başına olağanüstü fayda sağlamaz. Mutlaka tükettiğiniz diğer besinlere de dikkat etmeli ve egzersizi hayatınıza katmalısınız. Doğru ölçüyle alınacaksa beslenmenizde yer alabilir ve kilo almanızda size yardımcı olabilir.

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