Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son durumun paylaşıldığı günlük Covid-19 tablosu yayımlandı. Tablodaki verilerden ortaya çıkan bilgilere göre; vaka sayısındaki artışın önelenemez bir biçimde sürdüğü ve 70 bine dayandığı görüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, tedbir mesajını yineledi.

156 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Ocak'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 68 bin 413 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 oldu. Bir günde toplam 418 bin 823 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 502 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,89 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 134 milyon 863 bin 259'a yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DURUMU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 87,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

BAKAN KOCA: TEDBİRERİN ÖNEMİ FAZLASIYLA ARTMIŞ DURUMDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda” dedi.

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