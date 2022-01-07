Türkiye Gazetesi

Dünyayı hızla etkisi altına alan Covid-19 pandemisi omicron ile farklı bir noktaya geldi. Türkiye'de yeni dalganın yükselişe geçtiği korona virüs pandemisinde günlük vakalar 70 bine ulaştı. Vaka sayılarının ay sonunda 100 bine yükselmesi beklenirken yeni önlemlerin alınması gündeme geldi.

Buna göre günlük vaka sayılarının artması halinde okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilerek bir hafta uzatılması; restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması konuşuluyor.

VAKALARIN 100 BİNİ AŞMASI BEKLENİYOR

Ocak ayı sonunda yeni varyantın artması ile hızla artan vaka sayılarının 100 binlere ulaşması öngörülüyor. Vakaların artması durumunda önlemlerle ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.

Omicron ile artışa geçen vaka sayılarının ardından ek önlemlerin gelmesi gündemde.

KAPALI ALANLARIN KULLANIM KAPASİTESİ YÜZDE 50'YE DÜŞÜRÜLEBİLİR

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

ÜNİVERSİTELERDE DURUM KRİTİK

Vakaların en çok yayılıp arttığı yerler ise okul ve üniversiteler. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek ve artış yaşanırsa bulaşmanın önünü kesmek için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilecek ve böylece tatil 1 hafta daha uzatılacak.

Üniversitelerde ise durum ciddi. Birçok öğrenci sınav zamanı hasta olduğu halde test yaptırmayınca bulaş arttı. Final sınavları sonrası ara verilmesiyle bu bulaşın azalacağıda yürütülen tahminler arasında.

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