Türkiye Gazetesi

Güney Afrikalı bilim adamı Resia Pretarious, meslektaşlarıyla yaptığı bir çalışma sonucu uzun Covid’in gizemini çözmüş olabileceklerini açıkladı. Pretarious, kanda belirgin miktarda bir mikro pıhtının uzun Covid’i tetikleyebileceğini söyledi.

UZUN COVID’İN ARKASINDA MİKRO PIHTILAR VAR

Th Hill’de yer alan haberde Güney Afrika’daki Stellenbosch Üniversitesi Bilim Departmanı Başkanı Resia Pretorious, yaptığı açıklamada mikro pıhtı oluşumuyla uzun Covid arasında bir bağlantı tespit ettiklerini söyledi. Öte yandan koronavirüs hastalarında kanda yüksek düzeyde enflamatuar moleküller görüldüğünü aktardı. Yapılan çalışmaya göre mikro pıhtılar nedeniyle vücudun dokularındaki hücrelerin yeterli oksijen alamadığı da ortaya çıktı.

Michigan Üniversitesi tarafından kadın ayında yapılan bir çalışmada dünya genelinde 100 milyona kadar insanın uzun Covid yaşıyor olabileceği tespit edilmişti.

Uzun Covid teşhisi konulan kişilerde koronavirüs enfeksiyonunun etkileri dört haftadan uzun sürebiliyor. Uzun Covid belirtileri ise yorgunluk, anksiyete, beyin karışıklığı, depresyon, kas ağrısı, nefes darlığı olarak biliniyor.

Yapılan çalışmalar her 7 kişiden birinin uzun Covid belirtileri gösterdiğini ortaya koyuyor.

UZUN COVID NEDİR?

Koronavirüse yakalanan birçok kişi hastalığı ağır geçirmiyor ve iyileşiyor. Ancak hastalığı hafif geçirenlerde bile iyileştikten sonra birtakım uzun vadeli sorunlar yaşanıyor. Bu durum ‘uzun Covid’ olarak adlandırılıyor. Yapılan çalışmalara göre, hafif ya da ağır olsun, Covid belirtilerinin enfeksiyon başladıktan 12 hafta sonrasında devam etmesi ve altında bir sebep bulunmaması uzun Covid yaşandığını gösteriyor. Aşırı yorgunluk, eklem ağrısı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, tat ve koku almada değişme gibi belirtiler uzun Covid semptomları arasında yer alıyor.

'Uzun Covid'in semptomları aylarca sürüyor Covid-19’da varyant değişikliği nedeniyle ölüm ve vaka sayıları arttı ve hastalarda başka semptomlar görülmeye başladı. İngiltere’de yapılan bir araştırma uzun süreli Covid’in detaylarını ortaya koydu.

Yaklaşık her 7 kişiden biri ‘uzun Covid’ geçiriyor Birleşik Krallık'ta yapılan bugüne kadarki en kapsamlı ‘uzun Covid’ raporu açıklandı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada 2020 yılının Nisan ayından 2021 yılı Mart ayına kadar test sonucu pozitif çıkan 21 bin 622 kişi incelenirken bu kişilerin yüzde 13,7’sinde en az 12 hafta boyunca ‘uzun Covid’ semptomları tespit edildiği bildirildi.