Türkiye Gazetesi

Uyku vücut sistemlerini rahatlatarak kendimizi fiziksel anlamda daha güçlü hissetmemize olanak sağlar. Yeme içme sağlığımız için ne kadar önemliyse yaşamımıza iyi bir şekilde devam edebilmek için kaliteli bir uyku da o kadar önemli. Uyku getiren yiyecekler hangileri diye merak ediyorsanız sizin için derlediğimiz bilgilere göz atabilirsiniz.

UYKU GETİREN YİYECEKLER

PATATES

Patates iyi bir gece uykusu için fayda sağlar. İçeriğindeki triptofan sayesinde midedeki asit seviyesini düşürerek mideyi rahatlatır. Bu gıdanın etkisini arttırmak için sütle ve çok az tereyağı ile karıştırarak püre şeklinde tüketebilirsiniz.

BADEM

Badem, uyku kalitesini arttırmaya katkı sağlar. İçeriğindeki melatonin hormonu daha rahat bir uyku çekmeye yardımcı olur.

MUZ

Güçlü bir potasyum kaynağı olan muz da melatonin hormonunu arttırarak uyku getiren yiyecekler arasında yer alır. Gece yatmadan önce tüketilen bir adet muz kaliteli bir uyku için zemin hazırlar.

CEVİZ

Yatmadan önce 10 adet ceviz yemek uykuyu getirir. İçeriğinde bulunan magnezyum sayesinde kasların gelişmesine yardımcı olarak uykuya rahatça dalmayı sağlar.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Her gün düzenli olarak tüketilen bir avuç kabak çekirdeği uyku problemlerini ortadan kaldırır. İçeriğinde bulunan triptofan sayesinde uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

KİVİ

Bu meyvenin uykuya teşvik edici etkisi bulunur. İçeriğinde bulunan seratonin sayesinde uyku döngüsünü düzenlemeye yardımcı olur.

YAĞLI BALIKLAR

Somon, alabalık, uskumru gibi yağlı balıklar uyku kalitesini arttıran potansiyel etkiye sahip. Yapılan bir çalışmaya göre yağlı balıkları tüketenlerin tüketmeyenlere göre uykuya on dakika kadar daha erken dalabildiği gözlemlendi.

YOĞURT

Yoğurt, huzurlu uykuyu vadeden yiyeceklerin başında gelir. Her gece uyumadan önce küçük bir kase yoğurt tüketmek uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Çok yorgun olmanıza rağmen yatınca bir türlü gözünüze uyku girmiyorsa yoğurt veya ayran tüketmek probleminize çare olacaktır.

UYKUYU EN ÇOK NE GETİRİR?

- Uykunuz bir türlü gelmiyorsa yatmadan önce ılık bir duş alabilirsiniz. Ilık duş vücudu rahatlatır ve vücudu uykuya hazır hale getirir.

- Sırt, ense ve boyna masaj yapmak uykunun kolayca gelmesine yardımcı olur. Masaj, kasları rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

- Uykunuzun daha çabuk gelmesi için rahatlatıcı müzikler dinleyin.

- Yatmadan önce yatak odasını havalandırın. Uyuyacağınız odanın ısısı ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı.

- Eğer hareketsiz bir yaşamınız varsa yatmadan önce egzersiz yapın. Yapacağınız rahatlama hareketleri uykuya geçişi kolaylaştıracaktır.

Uyku bozukluğuna neden olan 87 ayrı hastalık mevcut Günlük yaşamın verimli bir şekilde geçirilmesi için yeterli ve düzenli şekilde uyumak önem taşıyor. Ancak uyku yapısını bozan pek çok hastalık da söz konusu. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uyku bozukluğuna neden olan 87 ayrı hastalığın bulunduğunun altını çizdi, hangi yaşta ne kadar uyku gerektiğine değindi.

İyi bir uyku antikor gelişimini artırıyor Bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerin uykuda tamir edildiğini söyleyen Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Moderatörü Doç. Dr. Gülçin Benbir “Özellikle Covid-19 aşısı yaptırdığınız dönemde iyi uyumak, daha çok antikor geliştirilmesini sağlar” dedi.