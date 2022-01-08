Türkiye Gazetesi

Bamyanın sebzesinin faydası olduğu kadar tohumunun da faydası var. Birçok vitamin, mineral içeren bamya tohumu faydaları herkes tarafından merak ediliyor. Bunun yanında Bamya tohumu kürü de arananlar arasında. İşte zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunun faydaları ve Bamya tohumu kürü

Bamya tohumu içerisindeki potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Lif içeriği yüksek bu nedenle de tok tutmaya yardımcı oluyor. Mideyi koruyup kabızlığı önlüyor

YORGUNLUĞU ALIP ENERJİ VERİYOR

Bamya tohumu vücuda enerji vermesiyle birlikte geç yorulmayı da engelliyor. Yorgunluğumu nasıl atarım diye merak edenler bamya tohumu tüketmeli. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.

GÖZ İÇİN DE FAYDALI

Bamya tohumunun bir diğer faydası da gözümüz için. Kataraktı önlemeye yardımcı oluyor.

Kan şekerini düşürüyor ve vücudun kan şekeri oranını düzenliyor.

BRONŞİT HASTALIĞINA DA ŞİFA

Bronşit hastalığı için de şifa veren bamya tohumunu kahve şeklinde tüketerek kullanabilirsiniz. Bamya tohumları kahve çekirdeği gibi kavrulur ve çekilir. Bu toz şekersiz kahve hazırlanır gibi yapılır ve içilir.

Yapılan araştırmalar, bamya tohumunun kolon kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor.

Zengin içeriği ile vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Bamya tohumu, eklem ağrıları, dizde sıvı kaybı, menisküs ve kireçlenme gibi sorunlara da iyi geliyor.

BAMYA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Bamya tohumunu nasıl kullanacağını merak edenler için cevap çok basit. Bamya tohumunu kaynatıp, suyunu içebilirsiniz.

Et ve sebze yemeklerinize bamya tohumu ekleyebilirsiniz.

Bamya tohumunu, tane tane yiyebilirsiniz.

Bamya tohumunu ezerek toz haline getirin. Bu tozu kaynar suda demleyerek çay olarak tüketebilirsiniz.

Oda sıcaklığında bir suyun içerisine akşam 9-10 adet bamya tohumu ekleyin ve ağzını kapatın. Sabah uyandığınızda bu suyu içebilirsiniz.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ

Bamya tohumu kürü nasıl yapılır? İşte cevabı

10 adet bamya tohumunu öğütücüden geçirin ve toz haline getirin. Bu tozun üzerine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip macun kıvamına getirin.

Bamya tohumu kürünü 1 hafta boyunca günde bir çay kaşığı olarak tüketin. 1 hafta düzenli kullanımın ardından 1-2 hafta ara verilmesi gerekir.

BAMYA TOHUMU KÜRÜ NE İŞE YARAR?

Bamya tohumu kürünün faydası nedir? Bamya tohumu kürünü zayıflamak isteyenler kullanıyor. Bamya tohumunun sağlık için çok yararlı olduğu biliniyor. Zayıflamaya da yardımcı fakat sadece zayıflama sürecinize yardımcı olarak kullanabilirsiniz.

Zayıflama sürecini hızlandırmak için 3 ay boyunca bamya tohumu kürünü uygulayabilirsiniz.

Üretici bamya fiyatının düşmesini istiyor Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yoğun ekimi yapılan bamya fiyatlarının düşmesi üreticileri üzdü.

Kuru bamyanın kilosu 200 TL’yi buldu Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 TL’yi buldu. Kayseri'de baharatçılık yapan Adil Güler bamya fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, bamyanın işçiliği zor bir ürün olduğunu söyledi.

Kuru bamyanın fiyatı, altınla yarışıyor Edirne’de kurutulmuş bamyanın kilosu 150 liradan satılıyor.