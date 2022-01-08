Türkiye Gazetesi

Covid-19’a yakalanma ihtimali en fazla olan yerler İngiltere Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yapılan virüs çalışmaları sonucu belli oldu. Araştırmaya göre, alışveriş merkezleri ve marketler en riskli bölgeler seçildi. Alışverişini mağazadan yapanların, online alışveriş yapanlara göre koronavirüse yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

İngiltere’de 10 binden fazla kişinin aktiveleri incelenerek yürütülen çalışmada, haftada bir alışveriş merkezine veya marketlere gitmek, yüzde 2,2’lik bir risk artışıyla virüse yakalanma olasılığının en yüksek olduğu grup olarak belirlendi.

SPOR SALONUNA GİDENLER DE RİSK ALTINDA

Araştırmaya göre spor salonları ise en riskli ikinci bölge arasında yer aldı. Spor salonuna gidenler, açık havada spor yapmayı tercih edenlere oranla 1,36 kat daha fazla virüse yakalanma tehlikesi altında.

Yapılan başka bir çalışmada kapalı alanda 15 dakika maskesiz kalmak koronavirüse yakalanma ihtimalini arttırıyor.

RESTORAN, KAFE VE TOPLU TAŞIMADAKİ RİSK

Açıklanan sonuçlarda, haftada birkaç kez üstü kapalı restoran veya kafeye gidenlerin sıklıkla toplu taşıma kullananlarla aynı riski taşıdığı tespit edildi. Kapalı alanda yemek yemek, aktif olarak işe gitmek ve spor salonuna gitmekle risk oranı neredeyse aynı aktiviteler olarak yer aldı.

Araştırmada, toplu taşımayı aktif olan kullanan kişilerin kullanmayanlara oranla koronavirüse yakalanma riski 1,2 kat daha fazla.

VİRÜSÜN BULAŞMA RİSKİNİN EN AZ OLDUĞU YERLER

Çalışmaya göre önlemlerin katı bir şekilde uygulandığı tiyatro, konser salonu, sinema gibi yerler ekstra bir risk taşımıyor. Açık alanda restoran ve kafede yemek yemek de ‘en az riskli’ alanlar arasında bulunuyor.

İngiltereli bilim adamları 2021’in son aylarında etkisini gösteren Omicron’un bu verilerde yer almadığını belirtti, yeni varyantla birlikte risk durumlarının değişebileceğini vurguladı.

Koronavirüs aşısı influenzadan korumada etkili değil Koronavirüse karşı alınan önlemler sayesinde görülme sayısı oldukça azalan influenza (grip) en ağır haliyle geri döndü. Dr. Esma Eryılmaz Eren, bu dönemde solunum yoluyla bulaşan virüslerin hepsinde artış yaşandığının altını çizdi, koronavirüs aşısının influenzadan korumadığını belirtti.

Omicron sayesinde Covid bu sene bitebilir İnanılmaz bir hızla yayılan Omicron varyantının aşılamanın iyi olduğu bir dönemde ortaya çıkışının toplum bağışıklığına destek olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Tufan Tükek “Omicron, pandemi sürecini bitirebilir” dedi.